Nikšić i Soreka se sastali: Razgovarali o evropskom putu BiH, investicijama i infrastrukturnim projektima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu razgovarao šefom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđijem Sorekom (Luigijem Sorecom). Glavne teme susreta bile su evropski put Bosne i Hercegovine, reformski prioriteti, te infrastrukturni projekti i investicije.

Tokom razgovora potvrđena je zajednička opredijeljenost i rad na ubrzavanju reformi koje otvaraju put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ambasador Soreka izrazio je žaljenje što je na današnjoj sjednici Vijeća ministara BiH još jednom propuštena prilika za približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Premijer Nikšić je naglasio posvećenost Vlade Federacije BiH reformskim prioritetima i ispunjavanju obaveza, te jačanju funkcionalnosti institucija, a s ciljem približavanja naše zemlje Evropskoj uniji.

Sagovornici su razgovarali i o implementaciji infrastrukturnih projekata, među kojima je i Koridor Vc, jedan od glavnih infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH. Premijer Nikšić je istakao da je putna infrastruktura i izgradnja Koridora Vc ključno opredjeljenje Vlade Federacije BiH i vitalni interes svih građana u ovoj zemlji.

Tema sastanka bila je i državna imovina, a posebno u kontekstu investicija koje su na čekanju radi neusaglašenih stavova. Sagovornici su se usaglasili da imaju isti cilj, osigurati uslove za nove investicije i stvarati povoljno poslovno okruženje.

- Naš interes je da investiramo i gradimo, a ne da mijenjamo vlasništvo uz poštivanje odluka Ustavnog suda BiH i Visokog predstavnika u BiH. Mi u Federaciji ne tražimo da se prenosi vlasništvo imovine sa države, nego da se koristi u opće društvene svrhe - kazao je premijer.

Tokom sastanka sagovornici su razmijenili i informacije o pristupanju Centralne banke Bosne i Hercegovine SEPA-i, jedinstvenom području plaćanja u eurima. Ambasador Soreka je istakao da je Bosna i Hercegovina vrlo blizu podnošenju zahtjeva, te da određene korake na tom putu trebaju poduzeti i entiteti. Premijer Nikšić je naglasio čvrstu posvećenost Vlade Federacije BiH da u najkraćem roku ispoštuje dio njenih obaveza.

Ambasador Soreka poručio je da Delegacija Evropske unije u BiH nastavlja raditi za dobrobit Bosne i Hercegovine, te da bez obzira na prepreke, ostaje partner njenom evropskom putu, investicijama i reformskim projektima.