Trivić pozdravila odluku CIK-a o kontrolnom prebrojavanju 51 biračkog mjesta u RS-u

- Ranija kontrola samo nekoliko biračkih mjesta neupitno je pokazala da je kandidat opozicije Branko Blanuša oštećen na prijevremenim predsjedničkim izborima i da postoji i previše dokaza u pravcu toga da se izbori ponove u onim mjestima za koje je utvrđeno da su razmjere izborne krađe očigledne - izjavila je Trivić.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić pozdravila je odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (CIKBiH) da se izvrši kontrolno brojanje za još 51 biračko mjesto u vezi s prijevremenim izborima za predsjednika u Republici Srpskoj (RS).

Ukazala je na značaj izvođenja ovog procesa do kraja, odnosno da CIK naloži kontrolu svih biračkih mjesta u minimalno tri lokalne zajednice, Doboju, Zvorniku i Laktašima, jer, kako je istakla, jasno je da je u "ovim sredinama bilo najviše rezultata koji su evidentno plod izborne korupcije".

Istakla je da su sada sve oči uprte u CIKBiH, koji ne smije sebi dozvoliti da još jedan potpuno kontaminiran izborni proces proglasi regularnim.

Napomenula je da cijela javnost zna i dobro pamti šta se desilo 2022. godine te koliko je dokaza za izbornu krađu dokumentovano i predočeno, što je CIK zanemario, a što je narušilo ugled i integritet ove institucije.

- Centralna izborna komisija sada ima jedinstvenu šansu da povrati svoj integritet i ne dozvoli da se i ovaj pokradeni i kontaminirani izborni proces završi po principu "ujeo vuk magarca". Vjerovat ću da CIK, kao nadležna institucija, ima dovoljno snage da se ovaj put odupre političkim pritiscima onih koji su naučili da "pobjeđuju" izbornim malverzacijama i da će postupiti u skladu sa načelima istinitosti, profesionalnosti i integriteta institucije koju predstavljaju - poručila je Trivić, saopćeno je iz Narodnog fronta.