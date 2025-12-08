Kako bi se ponovljeno brojanje glasova na 51 biračkom mjestu moglo odraziti na rezultat izbora?

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici na osnovu izvještaja Kontrole izbornih rezultata, nalaza Glavnog centra za brojanje i primljenih prigovora naredila Glavnom centru za brojanje da izvrši ponovno kontrolno brojanje glasačkih listića sa 51 redovnog biračkog mjesta. Riječ je o biračkim mjestima u biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku i Laktašima, kao i po jednom biračkom mjestu u Loparama i Ugljeviku. Trenutna razlika između SNSD-ovog kandidata Siniše Karana i opozicionog Branka Blanuše iznosi 9.108 glasova. Dosad su prebrojani glasovi sa svih osim dva redovna biračka mjesta, prebrojani su i glasovi dijaspore i mobilnih timovima.

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Na svim tim biračkim mjestima primjećena su nevjerovatna odstupanja u odnosu na ostale rezultate, pa je čak na biračkom mjestu Ugljeviku Karan imao 62 posto glasova, iako je opozicija slavila u ovom gradu. Također, na brojnim biračkim mjestima su uočena i odustupanja u smislu nevjerovatno visoke izlaznosti. Izuzetak je mjesto biračko mjesto u Loparama, gdje je SDS-ov kandidat dobio 74,42 posto glasova, no treba naglasiti da Lopare i jesu baza SDS-a i da je Blanuša tu ostvario pobjedu sa 63 posto glasova. No, problem na ovom biračkom mjestu je nevjerovatna izlaznost od 83 posto glasova. No, s obzirom na razliku od 9.108 glasova i uz pretpostavku da je potencijalno oštećena opozicija, zaista bi bilo teško da i ovo 51 biračko mjesto bi moglo promijeniti rezultat. Kada bi uzeli pretpostavku 100 od eventualnih sto glasova na svakom biračkom mjestu na štetu opozicije, to bi na kraju bilo nedovoljnih 5.000 glasova i nedovoljno za promjenu rezultata.