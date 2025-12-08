Radulović: SNSD je počinio izbornu krađu epskih razmjera, glasali i ljudi bez dokumenata

Vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović optužio je SNSD za, kako je naveo, "izbornu krađu epskih razmjera", nakon što je Centralna izborna komisija BiH (CIK) otkrila da je na kontrolisanim biračkim mjestima glasalo stotine osoba bez identifikacionih dokumenata.

- Današnje otkriće CIK-a da je samo u jednom gradu glasalo skoro 500 ljudi bez ličnih dokumenata, a na 106 kontrolisanih mjesta ukupno 700, potvrđuje naše tvrdnje da je SNSD krađom pokušao doći do pobjede - izjavio je Radulović, tražeći od CIK-a da ispita svaku nepravilnost i ponovi izbore na mjestima gdje se utvrdi krađa. Prema njegovim riječima, krađa se desila na 134 biračka mjesta u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu i Prijedoru, gdje su, kako tvrdi, ubacivani glasovi za kandidata SNSD-a.