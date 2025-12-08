Nešković: Svakog dana sve više dokaza izborne krađe, ponavljanje izbora jedino rješenje

- Posebno užasava informacija da je istraga CIK-a pokazala kako je na 106 biračkih mjesta zabilježeno da su glasale osobe koje nemaju ni jedan važeći identifikacioni dokument - naveo je Nešković u pisanoj izjavi.

Potpredsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković je izjavio da ohrabruje činjenica da Centralna izborna komisija BiH nastavlja kontrole biračkih mjesta u Doboju, Zvorniku i Laktašima.

To, dodao je on, samo potvrđuje sumnje da se masovna krađa dogodila kroz krađu identiteta, odnosno glasanje u ime ljudi koji nisu izašli na izbore.

- Očigledno je da se režim malo preigrao u krađi, pa su čak glasali umjesto ljudi koji nemaju ni jedan važeći identifikacioni dokument, što je direktan dokaz izbornih nepravilnosti. Prema mojim informacijama, već pet dana se intezivno radi grafološko vještačenje u CIK-u i rezultati su užasavajuće strašni, odnosno pokazuju brutalne razmjere izborne krađe u režiji SNSD-a - navodi Nešković.

Potpredsjednik SDS-a navodi da je fokus na odbrani izborne pobjede Branka Blanuše.

- Ne smije se dozvoliti da bilo koja tema zasjeni ono što je najbitnije, a to je odbrana izborne pobjede profesora Blanuše. Mi znamo da smo pobijedili i svakog dana je sve više dokaza da je režim krađom pokušao oteti pobjedu profesoru Blanuši. Nećemo odustati od namjere da to i dokažemo, a njegova pobjeda bit će uvod u bolju budućnost i početak izgradnje pravednijeg i poštenijeg sistema - zaključuje Nešković, saopćeno je iz SDS-a.