Skupština USK usvojila rebalans budžeta, 4,5 miliona KM, ide u prioritetne sektore

Skupština Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici je po hitnoj proceduri usvojila rebalans budžeta za tekuću godinu. Iako je riječ o izmjenama koje su zahtijevale promptno postupanje, ukupni budžetski okvir nije mijenjan te ostaje na nivou od 390.517.687 KM, koliko je iznosio i pri usvajanju krajem prošle godine.

Suština rebalansa ogleda se u alokaciji 4,5 miliona KM, preraspodijeljenih s neiskorištenih pozicija na one gdje su potrebe postale urgentne.

Prema zaključku Vlade Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo finansija je predložilo Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta USK za 2025. godinu, uz zahtjev da se u Skupštini razmatra po ubrzanoj proceduri. Razlog ovakvog pristupa je, kako je obrazloženo, hitna potreba dodatnog finansiranja u nekoliko ključnih resora.

Novom preraspodjelom osigurana su sredstva za više prioritetnih oblasti, među kojima su isplata plata grant korisnicima u sektoru obrazovanja, nauke, kulture i sporta, dodatni poticaji za mala i novoosnovana preduzeća kroz programe podrške i Start-up inicijative Ministarstva privrede, finansijska pomoć u liječenju branilačke populacije koju provodi Ministarstvo za pitanja boraca i RVI, te redovna isplata naknada iz sistema socijalne zaštite u nadležnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike.

Ministar finansija USK Danko Jakšić pojasnio je da se rebalansom ne zadire u ukupnu visinu usvojenog budžeta već prebacuje novac tamo gdje je najpotrebniji.