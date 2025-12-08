Nezavisni odbor PSBiH razmatrao izmjene i dopune Poslovnika o radu

Na sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatrani su prijedlozi izmjena i dopuna Poslovnika o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da su članovi Nezavisnog odbora konstatovali da postoji objektivna potreba proširenja nadležnosti Nezavisnog odbora, koja bi se ogledala u uspostavljanju tijela nadležnog za disciplinsku odgovornost rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela, Nezavisni odbor donio je zaključak da je potrebno najprije usvojiti izmjene Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, pa tek onda pristupiti izmjenama Poslovnika.

Na današnjoj sjednici usvojen je Prijedlog plana rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Usvojen je i Izvještaj sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

K znanju je primljena Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, saopćeno je iz PSBiH.