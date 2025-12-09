Zehra Deović: 87. godišnjica rođenja najbolje pjevačice sevdalinki

Na današnji dan 1938. godine, u Foči je rođena Zehra Deović, prema mišljenju mnogih muzičkih eksperata, najbolja bosanskohercegovačka, ali i regionalna interpretatorice sevdalinki svih vremena.
Zehrina profesionalna karijera počela je 1960. godine, dolaskom u Sarajevo na studij na Pedagoškoj akademiji, kada je i položila audiciju za vokalnog solistu Radio Sarajeva.
U ljeto 1968., kada ju je Zehra snimila, pa i kasnije, jedna od najviše emitiranih pjesama na radijskim talasima bila je pjesma “Da sam ptica i da imam krila”. Manje je poznato da to nije bila izvorna sevdalinka, jer je tekst napisao Mustafa Mujezinović. Ali, kao i mnoge druge pjesme, u izvedbi Zehre Deović je to postala, jer je srasla s tlom i dušom svih koji su je slušali.
Snimala i ilahije
Kao vrhunska interpretatorica sevdalinki čarobnog glasa predstavljala je bivšu SFR Jugoslaviju na brojnim međunarodnim festivalima s etnomuzičkim sadržajima. Bila je redovna učesnica Ilidžanskog festivala, od njegovog pokretanja 1963. godine, te brojnih drugih festivala na prostoru regije i šire.
Zehra je, osim sevdalinki, snimala i interpretirala ilahije i kaside, te je uz pratnju hora Gazi-Husrev Begove medrese iz Sarajeva, godine 1990., snimila ploču i kasetu "Kad procvatu behari". Tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 1992. - 1995. godine, Zehra je aktivno učestvovala u sarajevskoj ratnoj estradi, kada je snimila pjesme "Bentbaša", "Kovači" i "Ranjena Foča".
Poklon Bosni
U sedamdesetim godinama života, Zehra je odlučila da snimi nekoliko novih pjesama u duhu sevdaha: "Mirna Bosna", "Baščaršijske noći", "Čekmeđa" i "Safete, Sajo". Ove pjesme, kao i ponovo snimljena pjesma "Poklon Bosni", te druge stare sevdalinke, kasida "Došla voda" i ilahija "Kovači", nalaze se na albumu "Poklon Bosni", koji je izdat početkom 2014. godine.
Ova samozatajna diva baršunastog glasa preminula je 30. oktobra 2015., u 77. godini života, a njen posljednji javni nastup bio je 1. marta 2015. godine, kada je u emisiji BHRT-a „Opušteno nedjeljom“ premijerno izvela pjesmu „Safete, Sajo“, posvećenu rahmetli Safetu Isoviću.
Iza Zehre Deović ostao je veliki broj arhivskih snimaka sevdalinki. Mnogi su izjavljivali kako su njene izvedbe doživljavali kao jedan od najveličanstvenijih zvukova koji su ikada čuli i osjetili u životu. Ostale su upamćene njene riječi kako “pjevač ne smije da se pamti po pjesmama već isključivo po svome pjevanju”, te “bolje zlatan glas, nego zlatna ploča”.
Džon Milton . Wikipedia.org
Džon Milton. Wikipedia.org
Rođen Džon Milton, najveći engleski pjesnik uz Šekspira
1608. - Rođen Džon Milton (John) koji se smatra najvećim engleskim pesnikom uz Šekspira (Shakespeare). Svoja najbolja djela napisao je u vrijeme restauracije, kada je bio slijep, siromašan i razočaran u politiku i društvo ("Izgubljeni raj", "Ponovo zadobijeni raj", "Samson Borac").
1641. - Umro flamanski barokni slikar Anton van Dajk (Anthony Dyck) koji je postao vodeći engleski dvorski umjetnik. Najslavniji su njegovi brojni portreti kralja Čarlsa I (Charles) i njegove porodice, kojima je snažno utjecao na englesko portretno slikarstvo narednih 150 godina.
1886. - Rođen Amerikanac Klarens Birdsej (Clarence Birdseye), pronalazač dubokog zamrzavanja za održavanje namirnica. Pretpostavlja se da je za svoj pronalazak koristio iskustvo domorodaca s Aljaske.
1916. - Kirk Daglas (Kirk Douglas), legendarni američki glumac, scenarist i producent, rođen je na današnji dan. Iako je bio više puta nominovan, tek s 80 godina dobio je počasnog Oskara za doprinos filmskoj umjetnosti. Ima svoju zvijezdu na Šetalištu slavnih. Godine 1996., doživio je moždani udar, koji je opisao u svojoj knjizi "Udar sreće". Preminuo je 5. februara 2020., u 104. godini.
1926. - Rođen Španac Luis Migel Lukas Domingin (Miguel Lucas Diminguin), jedan od najuspješnijih toreadora (borac s bikovima) u 20. vijeku. Njegova vještina inspirirala je američkog pisca Ernesta Hemingveja (Hemingway) koji je toreadore i matadore smatrao oličenjem hrabrosti i bio opčinjen borbama s bikovima.
1934. - Rođena Džudi Denč (Judi Dench), britanska glumica i dobitnica Oskara. Dobitnica je i brojnih drugih nagrada, od kojih 10 BAFTA, sedam nagrada „Laurence Olivier“, dvije Screen Actors Guild, dva Zlatna globusa...
Fra Petar Anđelović . Magazinplus.eu
Fra Petar Anđelović. Magazinplus.eu
Rođen fra Petar Anđelović, provincijal Bosne Srebrene
1937. - Rođen fra Petar Anđelović, bosanskohercegovački franjevac, publicist i provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Od 2003. do smrti vršio je službu provincijskog asistenta Franjevačkog svjetovnog reda. Bio je član Glavnog odbora Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH. Obolivši od ciroze jetre, preminuo je 14. januara 2009. u samostanu na Bistriku, u Sarajevu.
1937. - Umro Gustaf Dalen, švedski fizičar, akademik i nobelovac. Poznat je po izumu sunčevog ventila i drugih regulacijskih uređaja za svjetionike. Izumio je acetilensku rasvjetu pomoću kalcijevog karbida. Za istraživanje automatskih regulatora plinskih akumulatora koji služe za rasvjetu svijetlećih plutača i svjetionika dobio je Nobelovu nagradu za fiziku, 1912. godine.
1953. - Rođen Džon Gavin Malkovič (John Malkovich), američki glumac, producent i reditelj hrvatskog, njemačkog i škotskog porijekla. Poznat je po nizu zapaženih uloga u filmovima, a nastupio je i u filmu „Biti John Malkovich“ koji je po njemu dobio ime.
1978. - Odigrana prva utakmica ženske profesionalne košarkaške lige (WBL). Igrala je ekipa Chicago Hustle protiv Milwaukee Doesa.
2002. - Američka avionska kompanija "United Airlines" podnijela je zahtjev za bankrot, što je bio najveći slučaj bankrotstva u historiji avioindustrije.
Dražan Jerković. Zagreb.info
Dražan Jerković. Zagreb.info
Preminuo fudbaler Dražan Jerković, najbolji strijelac SP-a u Čileu
2008. – Preminuo Dražan Jerković, hrvatski i jugoslavenski fudbaler, reprezentativac, trener, sportski direktor i selektor, najbolji strijelac Svjetskog prvenstva 1962. u Čileu. Od najmlađih dana bio je član zagrebačkog Dinama, s kojim je osvojio prvenstvo države (1958.) i dva puta Kup maršala Tita (1960. i 1965.). Na 315 utakmica postigao je čak 322 gola, u prosjeku više od jednog po utakmici, što ga čini najefikasnijim strijelcem Dinama svih vremena. Pred kraju igračke karijere otišao je belgijski klub FC Gantoise. Na Svjetskom prvenstvu 1962. u Čileu, pod jugoslavenskom zastavom bio je četvrti, a s četiri gola dijelio je prvo mjesto na ljestvici najboljih strijelaca s još petoricom igrača.
2009. - Otvorena Plava bolnica u Tuzli, u čiju izgradnju je uloženo 50,7 miliona KM. U objektu Plave bolnice smještene su klinike za neurologiju, neurohirurgiju, kardiovaskularnu hirurgiju, plastičnu i maksiofacijalnu hirurgiju, kao i Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
2010. - Umro jedan od najistaknutijih italijanskih modnih kreatora Fausto Sarli, autor odjeće zvijezda italijanskog filma i televizije, a bio je čuven i po kolekciji vjenčanica. Jedan je od najkreativnijih stilista našeg doba i najuglednijih imena rimske visoke mode.
2010. - Preminuo džez saksofonist Džejms Mudi (James Moody) koji je snimio više od 50 solo-albuma i svirao s Dizijem Gilepsijem (Dizzy Gilepsy), Kvinsijem Džonsom (Quincy Jones) i Lajonelom Hamptonom (Lionel). Dobitnik je Gremija i brojnih drugih nagrada.
2020. – Umro italijanski fudbaler Paolo Rosi (Rossi). Na Svjetskom prvenstvu 1982. bio je najbolji igrač i strijelac, predvodeći Italiju do titule svjetskog šampiona. S Juventusom je, 1984., osvojio italijansko prvenstvo, kup, Kup UEFA-e i Superkup UEFA-e, a sljedeće godine Kup prvaka. Kasnije je igrao za Milan i Hellas Veronu, gdje je završio karijeru.