Sindikat SIPA-e: Predlaže se povećanje plate za 13 KM policajcima, a 126 KM glavnim inspektorima

Sindikat SIPA-e upozorava da je Prijedlog izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji su u proceduru uputili zastupnici Predrag Kojović, Nihad Omerović i Jasmin Imamović, izazvao nezadovoljstvo policijskih službenika jer je predviđeno nesrazmjerno povećanje plata.

- Prema prijedlogu izmjena, za činove policajac, stariji policajac i narednik predviđeno je povećanje koeficijenta od samo 0,02, što znači povećanje plate od 12,60 KM, odnosno 17 KM sa dodatkom za policijska ovlaštenja. Istovremeno, za glavne inspektore koeficijent se povećava za 0,20, što donosi povećanje plate od 126 KM, odnosno 170 KM sa policijskim ovlaštenjima. Tako inspektori, samostalni i glavni, dobijaju i do deset puta veće povećanje od nižih policijskih činova - navode iz sindikata.

Dodaju da razlika u koeficijentu između samostalnog i glavnog inspektora "ostaje ogromnih 0,95, što predstavlja oko 600 KM razlike, odnosno 810 KM sa policijskim ovlaštenjima".

- Smatramo da je trebalo primijeniti drugačiji način izmjene, koji bi utvrdio unutrašnje platne razrede poput rješenja za državne službenike i namještenike, kako bi se smanjilo nezadovoljstvo kod policijskih službenika zbog nemogućnosti napredovanja. Podsjećamo i da su isti predlagači uputili u proceduru i sporni Prijedlog izmjena Zakona o policijskim službenicima, kojim se uglavnom rukovodnom kadru želi produžiti radni vijek do 60 godina, što je izazvalo snažno protivljenje svih sindikata - zaključuje se u saopćenju.