Novi način kažnjavanja zbog neplaćenog parkinga počinje od polovine decembra

Na području grada Tuzla od 15. decembra uvodi se novi sistem kažnjavanja za vozače koji ne plaćaju parking, čime počinje značajna promjena u načinu kontrole i naplate parkiranja.

Nakon što su pribavljena sva potrebna odobrenja i saglasnosti, stekli su se uslovi za uvođenje moderniziranog sistema koji će omogućiti efikasnije sankcionisanje svih koji prekrše odredbe Odluke o javnim parkiralištima na području grada Tuzle. Najveća novina u ovom procesu je ukidanje dosadašnje prakse blokiranja vozila zbog neplaćene parking karte. Umjesto toga, od 15. decembra kreće testni period nove metode koja se zasniva na doplatnim kartama, dok će od 1. januara 2026. godine ovaj sistem u potpunosti zamijeniti korištenje tzv. "kandži" za domaće vozače.

Kako za Tuzlanski.ba pojašnjava direktor JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla, Nedžad Malikić, novi sistem predviđa izdavanje obavijesti o doplatnoj dnevnoj parking karti. Vlasnik vozila ili osoba koja je u tom trenutku upravljala automobilom moći će u roku od osam dana kupiti doplatnu dnevnu kartu.

Ukoliko to ne učini u ostavljenom roku, slijedi pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine.

Još jedna prilika

Ako vozač ni u prvom ostavljenom roku ne uplati doplatnu kartu, dobija još jednu priliku – dodatnih sedam dana da izmiri obavezu, pri čemu iznos doplatne karte iznosi 20 KM. Ukoliko ni nakon tog roka ne dođe do uplate, vozač ulazi u prekršajni postupak, a tada ukupni troškovi rastu na 60 KM.

- Za strane državljane i dalje ostaje sistem kažnjavanja kandžama. Nakon postavljanja kandže, vozač je dužan kontaktirati policiju koja će evidentirati njegove podatke, čime se formira baza podataka za eventualne buduće prekršaje - pojasnio je Malikić za portal Tuzlanski.ba.

Dodao je i da, ukoliko se kazna ne plati u roku od sedam dana, svim vozačima slijedi prekršajni nalog, bez obzira na to da li je riječ o domaćim ili stranim registarskim oznakama.

- Obavijesti o doplatnoj dnevnoj parking karti će izdavati kontrolori našeg preduzeća i istu ostavljati na prednje vjetrobransko staklo vozila, zajedno sa detaljnim instrukcijama za plaćanje. Obzirom na novi sistem kontrole naplate parkiranja, pozivamo korisnike usluga koji posjeduju znak pristupačnosti za vozila sa osobama sa invaliditetom da se obrate zahtjevom za izdavanje dodatnog odobrenja od strane našeg preduzeća - naveo je Malikić.

U konačnici, uvođenje ovog sistema označava početak nove faze u upravljanju javnim parkiralištima.

Nadležni vjeruju da će doplatne karte, umjesto dosadašnjih blokada vozila, donijeti efikasniju kontrolu, manje zastoja i više reda u saobraćaju.

Upoznavanje s pravilima

Građani se pozivaju da se na vrijeme upoznaju s pravilima koja stupaju na snagu, kako bi izbjegli dodatne troškove i neugodne situacije.

Očekivanja su da će prelazak na novi model naplate parkinga doprinijeti modernijem, pravednijem i transparentnijem sistemu, a prvi rezultati bi trebali biti vidljivi već tokom testne faze.