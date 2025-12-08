Stanivuković: Kontaktirat ću sve načelnike opština i gradova i pozvati ih da se sutra okupimo ispred Narodne skupštine RS

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković najavio je za sutra okupljanje ispred Narodne skupštine RS-a te pozvao i druge načelnike opština i gradova da mu se pridruže kako bi poslanicima poručili da ne podrže izmjene Zakona o uređenju prostora i građenju.

Istakao je da je izmjenama Zakona predviđeno da Vlada izdaje građevinske dozvole za objekte veće od 2.500 kvadrata, ali i dodao da će se Banja Luka boriti da sačuva jedan od najvećih izvora prihoda – prihod od izdavanja građevinskih dozvola.

Prema njegovim riječima, radi se o zakonu kojim se pokušavaju uzeti nadležnosti i smanjiti prihodi lokalnim zajednicama.

- Imam informaciju da ovaj prijedlog još nije uvršten na dnevni red, ali sam razumio da će oni to sutra da stave na dnevni red. Kontaktirat ću sve načelnike opština i gradova i pozvati ih da se sutra okupimo ispred Narodne skupštine Republike Srpske kako bi poslanicima poručili da ne glasaju za ovaj prijedlog - rekao je on.

Stanivuković tvrdi da je ovaj način centralizacije neefikasan, a izdavanje građevinskih dozvola biće usporeno.

- Oni nama uzimaju naše nadležnosti i ne možemo to dozvoliti. Banja Luka tu ima najveće prihode i taj posao radimo veoma efikasno. Vlada hoće da centralizuje taj proces i trpjet će ne samo Banja Luka, nego i svi drugi gradovi i opštine - rekao je i najavio da će preduzeti više koraka borbe protiv najavljenog zakona.