Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NE PODRŽAVANJE IZMJENA

Stanivuković: Kontaktirat ću sve načelnike opština i gradova i pozvati ih da se sutra okupimo ispred Narodne skupštine RS

Imam informaciju da ovaj prijedlog još nije uvršten na dnevni red, ali sam razumio da će oni to sutra da stave na dnevni red, naveo je on

Stanivuković: Kontaktirat ću sve načelnike opština i gradova. Dejan Rakita/PIXSELL

A. O.

8.12.2025

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković najavio je za sutra okupljanje ispred Narodne skupštine RS-a te pozvao i druge načelnike opština i gradova da mu se pridruže kako bi poslanicima poručili da ne podrže izmjene Zakona o uređenju prostora i građenju.

Istakao je da je izmjenama Zakona predviđeno da Vlada izdaje građevinske dozvole za objekte veće od 2.500 kvadrata, ali i dodao da će se Banja Luka boriti da sačuva jedan od najvećih izvora prihoda – prihod od izdavanja građevinskih dozvola.

Prema njegovim riječima, radi se o zakonu kojim se pokušavaju uzeti nadležnosti i smanjiti prihodi lokalnim zajednicama.

- Imam informaciju da ovaj prijedlog još nije uvršten na dnevni red, ali sam razumio da će oni to sutra da stave na dnevni red. Kontaktirat ću sve načelnike opština i gradova i pozvati ih da se sutra okupimo ispred Narodne skupštine Republike Srpske kako bi poslanicima poručili da ne glasaju za ovaj prijedlog - rekao je on.

Stanivuković tvrdi da je ovaj način centralizacije neefikasan, a izdavanje građevinskih dozvola biće usporeno.

- Oni nama uzimaju naše nadležnosti i ne možemo to dozvoliti. Banja Luka tu ima najveće prihode i taj posao radimo veoma efikasno. Vlada hoće da centralizuje taj proces i trpjet će ne samo Banja Luka, nego i svi drugi gradovi i opštine - rekao je i najavio da će preduzeti više koraka borbe protiv najavljenog zakona.

# NSRS
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.