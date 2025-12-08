Prijem povodom proslave Nacionalnog dana Države Katar: "Potvrđujemo stalnu posvećenost razvoju bilateralnih odnosa sa BiH"

Ambasada Države Katar u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu upriličila svečani prijem povodom proslave Nacionalnog dana ove države.

Domaćin prijema bio je ambasador Države Katar u Bosni i Hercegovini Meshaal bin Ali Al-Attiyah.

– Vanjska politika Države Katar fokusirana je na jačanje principa mira, sigurnosti i stabilnosti te prijateljstva i saradnje među državama i narodima. Dokazali smo svoju konstruktivnu ulogu kroz brojne uspjehe u međunarodnom posredovanju i rješavanju sukoba, kao izraz čvrstog uvjerenja da je dijalog najbolji put ka sigurnosti i razvoju – poručio je ambasador u svom obraćanju.

Ovogodišnji Nacionalni dan obilježava se u godini kada Država Katar i Bosna i Hercegovina obilježavaju 32. godišnjicu uspostave bilateralnih odnosa, a ambasador je ovom prilikom naglasio snažne veze dvije prijateljske i bratske države.

– Odnos između Države Katar i Bosne i Hercegovine je odnos prijateljstva i bratstva koji traje dugo godina i kroz koji su ojačane zajedničke političke, ekonomske i kulturne veze.

Trgovinska razmjena

Obim trgovinske razmjene između dvije zemlje iznosio je 7,5 miliona dolara u 2022. godini, a porastao je na 21 milion dolara u prošloj godini, što je jasan pokazatelj razvoja ekonomskih odnosa – kazao je ambasador.

Kako je poručio, Država Katar nastavlja raditi na jačanju kulturne i naučne saradnje te težiti organiziranju zajedničkih kulturnih događaja kako bi se produbila komunikaciju između naroda dvije države.

– Na ovoj svečanoj prilici potvrđujemo stalnu posvećenost Države Katar razvoju bilateralnih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa i jačanja čvrstih bratskih veza – istakao je ambasador.

Prijemu je prisustvovao i zamjenik reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prof. dr. Enes Ljevaković, direktor Rijasetove Uprave za vanjske poslove i dijasporu Muhamed Jusić, kao i predstavnici drugih organizacionih jedinica Islamske zajednice.

Nacionalni dan Katara je nacionalno obilježavanje ujedinjenja Katara 1878. koje se slavi svake godine 18. decembra, u sjećanje na Osnivača šeika Jassima bin Mohammeda al-Thanija.

Snažna i uspješna država

Riječ je o katarskom vladaru i vizionaru koji je ujedinjenjem arapskih plemena postavio temelje snažne i uspješne države Arapskog zaljeva.

Praznik je uspostavljen 21. juna 2007. dekretom današnjeg Emira Države Katar, a tadašnjeg prestolonasljednika i nasljednika šeika Tamima bin Hamada al-Thanija. Poznat je i kao Dan osnivača.