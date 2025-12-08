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UCJENE I KONCESIJA

Bivši diplomata o propaloj sjednici Vijeća ministara BiH: Trojka nema znanja ni vještine da riješi blokadu

Očigledno je ulog velik, a to je potpuna paraliza države BiH i njena etnofeudalizacija, odnosno etnofederalizacija cijele zemlje, kazao je Đidić

Đidić: Trojka nema znanja ni vještine da riješi blokadu. Hayat / Avaz

A. O.

8.12.2025

Očigledno naša politika u BiH već duže vremena funkcioniše po principu ucjena i koncesija - komentariše bivši diplomata Fuad Đidić današnju propalu sjednicu Vijeća ministara BiH.

Kako navodi, ovdje su jako veliki ulozi, ucjene da bi se dobile koncesije.

- Mi se sjećamo kad je davno Catherine Ashton iz EU dala zeleno svjetlo Dodiku na njegove ucjene da bi dobio utjecaj u Tužilaštvu i sudskim organima BiH. I odatle je krenuo princip ucjene i koncesije. Po tom principu on dolazi do usijanja ovih dana kad je u pitanju potpuna blokada državnih insititucija. Očigledno je ulog velik, a to je potpuna paraliza države BiH i njena etnofeudalizacija, odnosno etnofederalizacija cijele zemlje - kazao je Đidić, za Hayat.

Dodaje da na naplatu dolazi amaterska politika, vođena od prije 2-3 godine, kada Trojka nema niti znanja, niti političke mudrosti, niti vještine da riješi i iznađe elemente u rješavanju ove blokade koja je neprestana i perzistentna.

# BIH
# VM BIH
# FUAD ĐIDIĆ
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