U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Optuženi nam se smiju u sudnici

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Optuženi nam se smiju u sudnici.

Drugo dvoje djece se boje otići doktoru. Zdravstveni sistem nam je ubio dijete. Ljudi kažu "jaki su", ali niko ne zna naše borbe.

Nastavak pregovora u Sarajevu: Penzioneri čekaju novi obračun, sve je na Vladi.

Feljton na 17. strani: Šta su utvrdili inspektori na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja 2022. Nepoznat datum izdavanja Konakovićevog indeksa.

Studenti danas protestuju ispred Vlade Kantona Sarajevo, jer je njihova sigurnost ugrožena.

Ministar finansija HNK Adil Šuta upozorio je na finansijski rizik poručivši kako bi HNK mogao ostati bez 13 miliona KM.

Na stranama mozaika čitajte kako je entuzijastični profesor okupio mlade izviđače.

Iron Puki govorio je za "Dnevni avaz" nakon pobjede u Austriji. Poručuio je kako je presretan što je donio veliku titulu u našu državu.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

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