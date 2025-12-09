Nastavak pregovora u Sarajevu: Penzioneri čekaju novi obračun, sve je na Vladi

Kolegij Vlade Federacije BiH održao je jučer sjednicu na kojoj su razmatrane izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je ranije pripremilo Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH.

Ove izmjene bi u praksi značile povećanje penzija, kao i način njihovog obračuna, koji je prethodnih godinama bio predmet kritika. Izmjene i dopune Zakona o PIO predviđaju novu formulu za usklađivanje penzija, koja kombinuje rast plaća i indeks potrošačkih cijena u omjeru 60:40 u korist povoljnijeg faktora. Novim zakonom bi se uvelo godišnje i dva redovna usklađivanja penzija.

Manjak vremena

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić za „Avaz“ je kazao da su na jučerašnjem kolegiju imali iscrpne razgovore, da traje usaglašavanje, a danas nastavljaju s razgovorima o ovoj temi. Ukoliko kolegij postigne saglasnost, zakon će ići na sjednicu Vlade FBiH, a onda u dalju parlamentarnu proceduru u oba doma Parlamenta FBiH.