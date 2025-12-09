UIO: Odluka Upravnog odbora koči otvaranje novog prijelaza Gradiška

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) nije usvojio Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO te nisu ispunjeni uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Novi Most - Gornji Varoš.

Građani plaćaju

Uprava za indirektno oporezivanje izrazila je žaljenje i nezadovoljstvo takvom odlukom Upravnog odbora UIO, jer smatraju da krajnji korisnici, a to su građani i privredna zajednica, ne smiju plaćati cijenu unutrašnjih političkih i drugih previranja u Bosni i Hercegovini.

Zbog toga Uprava za indirektno oporezivanje još jednom poziva sve relevantne faktore u BiH da hitno daju doprinos stvaranju svih potrebnih uslova da se granični prelaz Gradiška Novi most otvori za međunarodni putnički i teretni saobraćaj i to na način da Upravni odbor UIO danas ili sutra u toku dana usvoji Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

UIO poziva i Vladu Federacije BiH (FBiH) da se, kako se navodi u saopćenju, hitno uključi u rješenje ovog problema, budući da je eksperta u Upravnom odboru UIO Zijada Krnjića imenovala Vlada FBiH.

Po zvaničnim podacima, na graničnom prelazu Gradiška godišnje pređe više od 4 miliona putnika i više od milion vozila, a značajan broj među njima su i građani i privrednici FBiH.

Drugi uslovi

U saopćenju UIO podsjećaju da je Izmjena i dopuna Pravilnika kojom se uspostavlja nova organizaciona jedinica Carinski referat na graničnom prelazu Gradiška Novi Most preduslov da bi se preduzele aktivnosti na ispunjavanju drugih uslova neophodnih za funkcioniranje carinske službe na ovoj lokaciji.

Ti uslovi podrazumijevanju određivanje šifre graničnog prijelaza da bi se znalo gdje je roba ušla/izašla u/iz BiH, zatim osiguravanje informatičke podrške na novoj lokaciji i pristup carinskoj aplikaciji, izradu pečata nove organizacione jedinice, uključivanje novog graničnog prelaza u sistem NCTS-a (novog kompjuterizovanog prevoznog postupka), uključivanje u TIR i ATA system, a tu su i drugi uslovi za provođenje carinskih postupaka, čije ispunjenje zavisi od prethodno uspostavljene nadležne organizacione jedinice.