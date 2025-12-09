Magazinović: Sudbina evropskog puta Bosne i Hercegovine je u rukama Borjane Krišto

Sudbina evropskog puta Bosne i Hercegovine je već duže vremena u rukama predsjedavajuće Vijeća ministara Borjane Krišto, poručio je šef Kluba Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović.

Magazinović navodi da je samo jedan njen potpis ključ za deblokadu Vijeća ministara, a to je potpis na imenovanje ministra sigurnosti.

- To može uraditi bukvalno u bilo kojem trenutku. To je njena odluka o kojoj niko u Vijeću ministara ne glasa niti je može zaustaviti. Onog trenutka kada imenuje ministra sigurnosti koji je proevropski orjentisan, blokade ministara Košarca i Amidžića nestaju. Njihovi glasovi više ne znače ništa. Evropski zakoni i odluke bi mogli biti usvojene bez ikakvih problema - smatra on.

Ističe da Predstavnički dom Parlamenta BiH ima proevropsku većinu koja bi bez ikakvih problema potvrdila tako imenovanog ministra sigurnosti.

- Iz ovog doma mjesecima pozivamo predsjedavajuću Krišto da konačno svojim potpisom ovjeri pozitivnu evropsku sudbinu države Bosne i Hercegovine, ali ona to ne želi uraditi. Između evropskog puta države, pozitivnih stvari za sve građane, novih perspektiva i prilika za privredu i proruske politike blokada dvojice ministara SNSD-a ona iz nekog razloga bira ovo drugo. Ne jasno je zašto i taj odgovor duguje javnosti. Još jednom treba naglasiti da u ovom trenutku, za pola sata, sat ili kad god hoće u toku dana, predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto može samo jednim potpisom na imenovanje ministra sigurnosti deblokirati evropski put države i sve druge odluke Vijeća ministara koje blokira SNSD. Ogromna je odgovornost to ne učiniti - navodi Magazinović.