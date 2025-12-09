Željko Komšić na BBC-u: Evo kako je britanski javni sevis izvijestio o njegovoj posjeti

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prije dva dana je prisustvovao prijemu u Birminghamu povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, na poziv počasnog konzula Bosne i Hercegovine za Midlands Anesa Cerića, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Komšić se obratio prisutnima zahvalivši Udruženju BH UK Network i dr. Waqaru Azmiju te britanskoj nevladinoj organizaciji „Remembering Srebrenica“ za sve što čine za Bosnu i Hercegovinu.

Istaknuo je da Dan državnosti Bosne i Hercegovine nosi duboko historijsko, identitetsko i emotivno značenje za sve građane te simbolizira tradiciju multietničnosti, zajedništva i vrijednosti koje moramo čuvati i prenositi budućim generacijama.