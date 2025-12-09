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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Željko Komšić na BBC-u: Evo kako je britanski javni sevis izvijestio o njegovoj posjeti

Istaknuo je da Dan državnosti Bosne i Hercegovine nosi duboko historijsko, identitetsko i emotivno značenje za sve građane

Željko Komšić. Predsjedništvo BiH

Dž. R.

9.12.2025

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prije dva dana je prisustvovao prijemu u Birminghamu povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, na poziv počasnog konzula Bosne i Hercegovine za Midlands Anesa Cerića, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Komšić se obratio prisutnima zahvalivši Udruženju BH UK Network i dr. Waqaru Azmiju te britanskoj nevladinoj organizaciji „Remembering Srebrenica“ za sve što čine za Bosnu i Hercegovinu. 

Istaknuo je da Dan državnosti Bosne i Hercegovine nosi duboko historijsko, identitetsko i emotivno značenje za sve građane te simbolizira tradiciju multietničnosti, zajedništva i vrijednosti koje moramo čuvati i prenositi budućim generacijama.

Istaknuo je također zahvalnost institucijama i građanima Ujedinjenog Kraljevstva za dugogodišnju podršku Bosancima i Hercegovcima koji su u ovoj zemlji pronašli utočište, sigurnost i priliku za novi početak. Naglasio je da je prijateljstvo koje je Velika Britanija pokazala prema Bosni i Hercegovini trajno upisano u kolektivnu svijest našeg naroda.

Govoreći o Danu državnosti, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić poručio je da Bosna i Hercegovina i danas živi ideju ZAVNOBiH-a iz 1943. i 1944 godine.

No, zanimljivo je i kako je BBC izvijestio o posjeti Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Velikoj Britaniji.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# VELIKA BRITANIJA
# BBC
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