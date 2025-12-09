Studenti iznijeli zahtjeve: Poručili da neće biti Vlade, ako se ne ispune njihovi uslovi

Aldin Mešan, predsjednik Udruženja Studentski centar Sarajevo iznio je zahtjeve na današnjim protestima studenata koji se održavaju ispred Vlade KS. - Ovaj broj danas ovdje dovoljno pokazuje u kakvom stanju se danas nalazi studentski centar i u kakvom studentskom standardu danas žive naše kolege. Ja ću se vratiti na noć sa 3. na 4. decembra i incident koji je mogao ugroziti naše živote. Govorimo o curenju plina. Da li ima potrebe da o bilo čemu dalje razgovaramo? Danas ćemo jasno da iskažemo naše zahtjeve. Ima ih 10. Molim vas da danas svi zajedno naše zahtjeve iskažemo - kazao je.



Imran Pašalić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu je kazao da je kotlovnica iz koje curi plin opasna po sve stanovnike naselja Bjelave. - Prvi put u historiji je jedna javna ustanova ostala bez direktora, upravnog i nadzornog odbora i potpuno je nefunkcionalna. Studenti koji trebaju graditi ovu zemlju primorani su da odlaze zbog nebrige nadležnih institucija. Neće biti ni budžeta ni vlade ako se što prije ne riješi ovaj problem - rekao je.

Predsjednik sindikatskog odbora Javne ustanove Studentski centar Sarajevo Armin Ibričić također se obratio medijima na skupu. - Poštovani studenti i predstavnici medija. Danas se nalazimo ispred Vlade KS iz nužde jer smo godinama svjedoci kako studenti žive u stalnoj neizvjesnosti. Tražimo osnovne uslove - toplu vodu, grijanje i krov nad glavom. Ovakvi uslovi ne utiču samo na kvalitet studentskog života već i za njihove zdravlje i sigurnost. Jasno podržavamo vaše zahtjeve i pozivamo nadležne da hitno djeluju. Ovdje se radi o trajnim rješenjima, ne samo ovoj generaciji već i onima koji dolaze. Niste sami, mi podržavamo vaš glas. Hvala vam na hrabrosti - kazao je Ibričić.

Inače, studenti prema Vladi Kantoni Sarajeva imaju deset uslova i to: - Poštivanje osnivačkog akta, preuzetih ugovornih obaveza i uvrštavanje ustanove JU Studentski centar Sarajevo iz budžetske stavke; - Hitno zahtijevamo da se poduzmu sve aktivnosti u cilju sanacije kotlovnice i dugoročnog rješavanja grijanja u studentskom naselju Bjelave; - Hitno zahtijevamo da se poduzmu sve aktivnosti u cilju sanacije kotlovnice i dugoročnog rješavanja grijanja u studentskom naselju Nedžarići; - hitno imenovanje JUSC upravljačkih i rukovodnih struktura - upravni odbor, nadzorni odbor i direktor; - sanacija krova i vertikala u studentskom domu Nedžarići - objekat B; - sanacija vertikala u studentskom naselju Bjelave; - rekonstrukcija kuhinje i restorana u studentskom naselju Bjelave; - korekcija i implementacija zakona o studentskom standardu; - korekcija ugovora o pružanju i korištenju usluga smještaja i ishrane u studentskim domovima JU studentski centar Sarajevo; - obezbjeđenje iz budžeta finansiranih mjesta za sve studente Univerziteta u Sarajevu