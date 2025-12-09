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PROTESTI

Sindikati podržali studente: Dostojanstven život važniji od brojnih drugih projekata

Ni u kom slučaju ne smije biti doveden u pitanje, kažu

Sindikati podržali studente. Avaz

Dž. Mahmutović

9.12.2025

Koordinacioni odbor sindikalnih organizacija KS izrazio je podršku studentima te su jasno poručili da svi zaslužuju dostojanstven život.

- Želim iskazati punu podršku zahtjevima studenata i radnika Studentskog centra. Smatramo da dostojanstven život ne smije biti ni u kom slučaju doveden u pitanje i da je bitniji od bilo kojeg drugog projekta koji Vlada Kantona provodi i na koje troši milione maraka – poručili su iz Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija KS.

# VLADA KS
# STUDENTI
# PROTESTI
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