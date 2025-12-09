Sindikati podržali studente: Dostojanstven život važniji od brojnih drugih projekata

- Želim iskazati punu podršku zahtjevima studenata i radnika Studentskog centra. Smatramo da dostojanstven život ne smije biti ni u kom slučaju doveden u pitanje i da je bitniji od bilo kojeg drugog projekta koji Vlada Kantona provodi i na koje troši milione maraka – poručili su iz Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija KS.