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SAOPĆENJE

Poslanici Trojke: Između puta u EU i nastavka blokade stoji potpis Borjane Krišto

Oni smatraju da su interesi ljudi u BiH važniji od bilo kojeg pojedinca i političkog dogovora

Borjana Krišto. Screenshot

FENA

9.12.2025

Poslanici stranaka Trojke (SDP, NiP i NS) poručuju da su spremni potpisati zahtjev za hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odmah kada predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpiše, kako navode, deblokadu evropskog puta Bosne i Hercegovine.

U saopćenju za javnost navode da je odluka o deblokadi evropskog puta BiH u rukama predsjedavajuće Vijeća ministara te da je bez bilo čije saglasnosti može potpisati u svakom trenutku.

- Potpisom na imenovanje proevropski orijentiranog ministra sigurnosti u potpunosti nestaju alati koje trenutno imaju SNSD-ovi ministri koji zaustavljaju sve progresivne odluke Vijeća ministara, uključujući i one najvažnije kojima se otvaraju pregovori o pristupanju BiH u Evropsku uniju - istaknuto je u saopćenju poslanika Trojke.

Dodaje se da sudbina države i njenih ljudi trenutno zavisi isključivo od jednog potpisa, koji se može staviti na papir u svakom trenutku i to niko ne može spriječiti.

- Između otvaranja pregovora BiH sa EU i nastavka blokade stoji samo jedan potpis predsjedavajuće Borjane Krišto - poručuju poslanici stranaka Trojke.

Oni smatraju da su interesi ljudi u BiH, poslovne i akademske zajednice, studenata, poljoprivrednika, civilnog društva, radnika i svih drugih kategorija društva važniji od bilo kojeg pojedinca i političkog dogovora.

- Zbog toga, ne razumijemo da se destruktivni interes SNSD-a, koji predsjedavajuća Krišto može neutralisati jednim potpisom, suprotstavlja interesima milionima ljudi. To je nedopustivo i neshvatljivo - poručili su.

Predstavnički dom Parlamenta BiH više je puta, kako navode, demonstrirao postojanje proevropske parlamentarne većine koja bi bez ikakvih problema potvrdila potpisanu odluku predsjedavajuće Borjane Krišto o deblokadi Vijeća ministara i evropskog puta BiH.

Poslanici SDP-a, NiP-a i NS-a tvrde da potpisivanje takve odluke niko ne može zaustaviti osim same Borjane Krišto, čime na sebe preuzima ogromnu odgovornost zaustavljanja otvaranja pregovora o pristupanju između BiH i EU, navodi se u saopćenju poslanika stranaka Trojke.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# TROJKA
# BORJANA KRIŠTO
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