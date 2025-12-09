Poslanici Trojke: Između puta u EU i nastavka blokade stoji potpis Borjane Krišto

Poslanici stranaka Trojke (SDP, NiP i NS) poručuju da su spremni potpisati zahtjev za hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odmah kada predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpiše, kako navode, deblokadu evropskog puta Bosne i Hercegovine.

U saopćenju za javnost navode da je odluka o deblokadi evropskog puta BiH u rukama predsjedavajuće Vijeća ministara te da je bez bilo čije saglasnosti može potpisati u svakom trenutku.

- Potpisom na imenovanje proevropski orijentiranog ministra sigurnosti u potpunosti nestaju alati koje trenutno imaju SNSD-ovi ministri koji zaustavljaju sve progresivne odluke Vijeća ministara, uključujući i one najvažnije kojima se otvaraju pregovori o pristupanju BiH u Evropsku uniju - istaknuto je u saopćenju poslanika Trojke.

Dodaje se da sudbina države i njenih ljudi trenutno zavisi isključivo od jednog potpisa, koji se može staviti na papir u svakom trenutku i to niko ne može spriječiti.

- Između otvaranja pregovora BiH sa EU i nastavka blokade stoji samo jedan potpis predsjedavajuće Borjane Krišto - poručuju poslanici stranaka Trojke.