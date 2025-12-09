Isak: FUP je uradio svoj posao u slučaju Dženan Memić, nedostaje reakcija Tužilaštva

Navodi da su prioriteti bili sistemske reforme, kadrovsko jačanje, modernizacija i obnova Policijske akademije, uz fokus na borbu protiv kriminala i unutar policijskih redova.
O rezultatima u 2025. godini
Isak je kao realizirane stavke u 2025. godini naveo i nabavku opreme, uređenje prostora Policijske akademije, potpisivanje kolektivnog ugovora nakon devet godina, uvođenje dodataka na platu od 10 do 30 posto, plaćanje prekovremenog rada i dežura, te uspostavljanje sistema nagrađivanja koji se temelji na prijedlozima resora i obrazloženim predmetima.
- Od policajaca tražim samo da rade u skladu sa zakonom i da imaju rezultate. Njihovi rezultati su jednako moji rezultati - kazao je Isak.
Prema njegovim riječima, u njegovom mandatu više ljudi je činovano nego u posljednjih 20 godina, jer je razbijena praksa blokiranja napredovanja koju su provodili direktori, zamjenici i načelnici odjeljenja, ne dozvoljavajući konkurenciju.
- Ljudi po 20 godina nisu dobili čin. Sada smo to riješili - rekao je, naglašavajući da se sada nagrađuje svaki policajac za kojeg dođe prijedlog iz resora, bilo da je riječ o borbi protiv cyber kriminala ili drugim predmetima, a komisija daje prijedlog na osnovu meritokratije.
- Saradnja s Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) je idealna, a koordinacija s kantonalnim mupovima, policijom entiteta Republika Srpska i međunarodnim policijskim snagama ocijenjena je uspješnom. Sve smo doveli do zadovoljavajućeg stanja, a u narednoj godini planiramo dodatno poboljšati kapacitete, nabaviti novu opremu i riješiti pitanje helikoptera koji već 20 godina stoji u hangaru - rekao je Isak, pojašnjavajući da postojeća letjelica može služiti samo za transport pacijenata u sjedećem položaju, dok novi helikopter vrijedan četiri miliona KM treba omogućiti gašenje požara, prebacivanje većeg broja unesrećenih i transport dva ležeća pacijenta.
Zakon o policijskim službenicima
Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak naglasio je da su izmjene Zakona o policijskim službenicima bile nužne kako bi se spriječilo urušavanje sistema i riješili problemi koji su se gomilali decenijama. Podsjetio je da policijski službenici u Federaciji BiH veoma mladi odlaze u penziju zbog beneficiranog staža, upravo u trenutku kada su najkvalitetniji za službu, što je stvaralo ozbiljan kadrovski manjak.
- Mi smo ovom izmjenom zakona omogućili da svi policijski službenici koji žele ostati u službi, a potrebni su službi, mogu potpisati ugovor i nastaviti raditi. Na taj način rješavamo problem nedostatka policijskih službenika - rekao je.
Druga ključna tačka izmjena odnosi se na činovanje i napredovanje, jer je, kako kaže, nedostajao dovoljan broj policajaca s određenim činovima, a mnogi su godinama ispunjavali uvjete, ali, kako je pojasnio, nisu napredovali zbog opstrukcija rukovodilaca koji nisu željeli konkurenciju.
- Mimo uredbe o kliznim činovima, sada smo uveli mogućnost napredovanja na poseban način, čime smo omogućili da policajci koji su davno ispunili uvjete da konačno dobiju čin - istaknuo je ministar.
Treća stavka izmjena zakona odnosi se na trajno preuzimanje kadrova iz kantonalnih MUP-ova u FUP, jer su, prema riječima ministra, ranije ti ljudi bili oštećeni, četiri godine su radili u FUP-u bez mogućnosti napredovanja, a po povratku u kantonalne mupove ostajali su bez prava.
- Sada smo omogućili da svi oni koji žele, a potrebni su službi, mogu aplicirati i biti preuzeti za stalno, sa svim pravima kao i naši uposlenici - pojasnio je Isak te dodao da su izmjene zakona rezultat razgovora sa strukom i prepoznavanja problema na terenu, te da je Vlada FBiH jednoglasno usvojila prijedlog.
O saradnji FMUP-a s kantonalnim mupovima
Isak je naglasio da je saradnja između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i kantonalnih MUP-ova podignuta na viši nivo, jer je, kako kaže, ranije postojala ozbiljna institucionalna praznina u koordinaciji. Dodao je da redovno održava koordinacijske sastanke sa svim kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova, dok v.d. direktor FUP-a održava sastanke s komesarima i direktorima kantonalnih policija. Na tim sastancima, ističe, prepoznati su ključni problemi - nedostatak policijskih službenika, manjak kapaciteta na Policijskoj akademiji te potreba za specijaliziranom obukom u slučajevima nasilja u porodici i femicida, a da su odmah poduzete mjere da se ti problemi riješe.
Policijska akademija, koja je ranije imala kapacitet od 170 do 250 kadeta, sada je proširena na oko 690 polaznika, a do kraja godine očekuje se da će diplomirati između 900 i 950 kadeta, što je, prema riječima Isaka, najveći broj u historiji akademije.
Posebno je istaknuo da je u saradnji s Gender centrom i međunarodnim organizacijama organizirao treninge za kantonalne MUP-ove i FUP te proizveo trenere koji obučavaju policajce kako da postupaju od prve prijave nasilja do određivanja mjera zaštite.
Povjerenje građana u policijske službenike
Isak je naglasio da su sigurnosna situacija i borba protiv kriminala u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu pokazali vidljive rezultate, ali da je, kako kaže, "još mnogo posla pred nama". Statistika pokazuje da je broj krivičnih djela manji, no ministar ističe da nije zadovoljan i da je od početka mandata poručio da će se obračunati s kriminalom u policijskim redovima, što se, prema njegovim riječima, i dešava kroz niz istraga u kojima su policijski službenici predmet postupaka.
- Nećemo dozvoliti da se kriminal stavlja pod tepih kao što se radilo posljednjih 30 godina - rekao je Isak, dodajući da građani imaju povjerenje u policiju jer vide da se obračunava sa svim vidovima kriminala, pa i onim unutar institucije.
Posebno je naglasio kampanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, nakon kojih je broj prijava značajno porastao, samo u Federalnoj upravi policije zabilježeno je oko 600 prijava, što ministar tumači kao znak da su građani stekli hrabrost da prijavljuju dugogodišnja krivična djela.
- Našim nastupima izvršili smo pritisak da se preventivno djeluje, da se određuju mjere pritvora za počinioce nasilja, jer zahvaljujući tome nemamo smrtnih posljedica - kazao je.
Dodao je da je veliki broj nasilnika završio u kazneno-popravnim zavodima, što pokazuje da zajednički rad policije, tužilaštva, sudova i građana daje rezultate. Isak je naglasio da, prema evropskim i svjetskim statističkim metodama, Bosna i Hercegovina spada među sigurnije države u regionu, a to potvrđuju i međunarodni partneri. Podsjetio je na susrete s visokim policijskim zvaničnicima u Dubaiju, Turskoj i evropskim zemljama koji su, kako kaže, "pozitivno iznenađeni sigurnošću i sigurnosnom situacijom u BiH".
O istrazi protiv bivšeg v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića i direktora Policijske akademije Ervina Mušinovića
Isak se osvrnuo i na slučajeve istrage protiv bivšeg v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića i direktora Policijske akademije Ervina Mušinovića. Munjić od 17. novembra nije više v.d. direktora FUP-a, a razlog suspenzije je osnovana sumnja u Munjićevu povezanost s počinjenjem krivičnih djela i povredom službene dužnosti koje mogu naštetiti interesima službe, kao i internom postupku, navedeno je u obavijesti koju je FUP uputio Nezavisnom odboru Parlamenta Federacije BiH, koji je raspisao javni konkurs za izbor novog direktora i zamjenika direktora FUP-a.
- Nebitno o kome je riječ, nedodirljivih nema i ne postoje. Dok sam ja na čelu ovog ministarstva, nedodirljivih neće biti - poručio je Isak.
Dodao je da je njegov prvi nastup kao ministra bio upravo obećanje da će se obračunati s kriminalom u policijskim redovima, iako to, kako je rekao, ne odgovara svima te često izaziva pokušaje političkih pakovanja. Podsjetio je na slučaj kada su u trenutku političkih tenzija uhapšeni direktor FUP-a i komandant specijalne jedinice, a na kraju se pokazalo da optužbe nisu imale nikakve dokaze.
- Za mene su krivi svi oni za koje sud dokaže da su krivi, a nevini su svi oni za koje sud dokaže da nisu odgovorni. Ne želim nikoga unaprijed optuživati niti štititi - rekao je Isak, dodajući da je u pojedinim slučajevima imao više informacija od tužilaštva i suda, ali da sada izbjegava davati izjave koje bi mogle nekome naštetiti ili nekome doprinijeti.
O izboru novog direktora FUP-a
Govoreći o konkursu za izbor novog direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije, Isak je naglasio da neće dozvoliti nikakvo licitiranje imenima niti političke utjecaje u procesu, jer smatra da je jedino zakonitost kriterij koji se mora poštovati.
- Ja sam taj koji treba uputiti prijedlog Vladi FBiH, ali tek kada dobijem od neovisnog odbora kompletan izvještaj o tome šta su uradili i na koji način te da li je sve u skladu sa zakonom. Tek tada ću uputiti prijedlog Vladi i tražiti da se podrži onaj kandidat koji bude najuspješniji i koji bude zadovoljavao sve zakonske propise - rekao je Isak.
Dodao je da sve ono što ne bude u skladu sa zakonom, što bude imalo elemente štimanja ili političkog utjecaja, neće dozvoliti i da će biti prvi koji će se tome usprotiviti.
- Ja sam se uvijek borio protiv kriminala i dalje ću se boriti. Na mene niko ne može utjecati. U moram radu se ne može pronaći ništa nezakonito, ne dozvoljavam nikakve pogodbe niti političke pritiske i spreman sam se suprotstaviti svima koji pokušaju utjecati na proces imenovanja. Sve što radim je u interesu građana i institucije, a ne u interesu pojedinaca ili političkih grupacija - zaključio je Isak, naglašavajući da će izbor rukovodstva FUP-a biti proveden isključivo u skladu sa zakonom i profesionalnim kriterijima.
Isak se osvrnuo i na polemike u vezi s preraspodjelom 1,1 milion KM iz budžeta Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova prema kazneno-popravnim zavodima, među kojima je i KPZ Zenica na čijem čelu se nalazi njegov sin Rusmir Isak, naglašavajući da nije riječ o ličnoj odluci niti o dodjeli sredstava "po privatnoj liniji", već o preraspodjeli koju je provelo Ministarstvo finansija zbog objektivnih potreba sistema.
- To nije moj novac. Ja svoj novac mogu dati svom sinu, ali državni ne. Milion i sto hiljada maraka je Ministarstvo finansija tražilo od FMUP-a jer ta sredstva nismo mogli utrošiti zbog neuspjelih tendera, i ona su raspoređena kazneno-popravnim zavodima - rekao je Isak, dodajući da je riječ o sistemskom rješenju jer zatvori u Federaciji imaju ozbiljan problem nedostatka sredstava za hranu i osnovne potrebe zatvorenika.
Podsjetio je da je u KPZ Zenica, zbog renoviranja i radova u KPZ Sarajevo, prebačen dodatni broj pritvorenika i osuđenika, što je stvorilo neplanirane troškove.
- Znate li da ti ljudi nisu imali hrane? Da nisu imali osnovne stvari? Zato je preraspodjela bila nužna - kazao je ministar, naglašavajući da sredstva nisu dodijeljena samo KPZ u Zenici, već i drugim kazneno-popravnim zavodima.
Dodao je da je novac prvobitno bio planiran za sanaciju Doma policije, ali tender nije mogao biti završen jer je bilo potrebno ispitivanje tla, dok je tender za F-objekat na Policijskoj akademiji prošao ispod planirane cijene, što je donijelo značajne uštede.
Slučaj Dženan Memić
Govoreći o istrazi u slučaju Dženana Memića, Isak je naglasio je da je Federalna uprava policije svoj dio posla završila u potpunosti, ali da predmet i dalje stoji zbog nedostatka reakcije tužilaštva.
- FUP je uradio svoj posao u potpunosti te pozivam tužilaštvo da se uozbilji i da da podršku - rekao je Isak, dodajući da je najveći problem upravo komunikacija između policije i tužilaštva.
Istaknuo je da je FUP "na pragu rješenja i možda ga je već i riješila", ali da bez djelovanja tužilaštva predmet neće biti završen.
- Na sramotu svih onih koji opstruiraju predmet Memić, jer oni moraju snositi odgovornost. Istraga Memić je test za cijeli sistem i kroz njen završetak će se pokazati da li institucije rade u interesu građana - poručio je ministar, naglašavajući da je ovaj slučaj postao simbol borbe za pravdu i povjerenje građana u institucije.
Dodao je da je istraga pokazala ozbiljnost i posvećenost policije, ali da bez tužilačke podrške nema konačnog ishoda, te da je krajnje vrijeme da se predmet okonča.
Na kraju razgovora, Isak je istaknuo da je spreman prijaviti svakoga ko krši zakon, bez obzira na političku pripadnost ili društveni status te da je već imao slučajeve u kojima je prijavio osobe bliske vlastitoj političkoj opciji.
- Nema čovjeka kojeg neću prijaviti. Pozivam sve građane da prijave krivična djela za koja imaju informaciju, a isto tako pozivam političare koji na televizijama upiru prstom u druge da odu u tužilaštvo i podnesu krivičnu prijavu pa neka onda snose teret ako se pokaže da je prijava bila lažna - rekao je Isak.
Dodao je da je u svom radu svakodnevno izložen hiljadama zahtjeva i poruka, ali da na sve odgovara u skladu sa zakonom i da nikada ne pristaje na nezakonite pogodbe.