Isak: FUP je uradio svoj posao u slučaju Dženan Memić, nedostaje reakcija Tužilaštva

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je u intervjuu za Fenu da je tim FMUP-a u protekle dvije godine realizirao većinu planova predviđenih za cijeli mandat, uz najbolje rezultate Federalne uprave policije (FUP) od njenog osnivanja.

Navodi da su prioriteti bili sistemske reforme, kadrovsko jačanje, modernizacija i obnova Policijske akademije, uz fokus na borbu protiv kriminala i unutar policijskih redova.

O rezultatima u 2025. godini

Isak je kao realizirane stavke u 2025. godini naveo i nabavku opreme, uređenje prostora Policijske akademije, potpisivanje kolektivnog ugovora nakon devet godina, uvođenje dodataka na platu od 10 do 30 posto, plaćanje prekovremenog rada i dežura, te uspostavljanje sistema nagrađivanja koji se temelji na prijedlozima resora i obrazloženim predmetima.

- Od policajaca tražim samo da rade u skladu sa zakonom i da imaju rezultate. Njihovi rezultati su jednako moji rezultati - kazao je Isak.

Prema njegovim riječima, u njegovom mandatu više ljudi je činovano nego u posljednjih 20 godina, jer je razbijena praksa blokiranja napredovanja koju su provodili direktori, zamjenici i načelnici odjeljenja, ne dozvoljavajući konkurenciju.

- Ljudi po 20 godina nisu dobili čin. Sada smo to riješili - rekao je, naglašavajući da se sada nagrađuje svaki policajac za kojeg dođe prijedlog iz resora, bilo da je riječ o borbi protiv cyber kriminala ili drugim predmetima, a komisija daje prijedlog na osnovu meritokratije.

- Saradnja s Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) je idealna, a koordinacija s kantonalnim mupovima, policijom entiteta Republika Srpska i međunarodnim policijskim snagama ocijenjena je uspješnom. Sve smo doveli do zadovoljavajućeg stanja, a u narednoj godini planiramo dodatno poboljšati kapacitete, nabaviti novu opremu i riješiti pitanje helikoptera koji već 20 godina stoji u hangaru - rekao je Isak, pojašnjavajući da postojeća letjelica može služiti samo za transport pacijenata u sjedećem položaju, dok novi helikopter vrijedan četiri miliona KM treba omogućiti gašenje požara, prebacivanje većeg broja unesrećenih i transport dva ležeća pacijenta.

Zakon o policijskim službenicima

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak naglasio je da su izmjene Zakona o policijskim službenicima bile nužne kako bi se spriječilo urušavanje sistema i riješili problemi koji su se gomilali decenijama. Podsjetio je da policijski službenici u Federaciji BiH veoma mladi odlaze u penziju zbog beneficiranog staža, upravo u trenutku kada su najkvalitetniji za službu, što je stvaralo ozbiljan kadrovski manjak.

- Mi smo ovom izmjenom zakona omogućili da svi policijski službenici koji žele ostati u službi, a potrebni su službi, mogu potpisati ugovor i nastaviti raditi. Na taj način rješavamo problem nedostatka policijskih službenika - rekao je.

Druga ključna tačka izmjena odnosi se na činovanje i napredovanje, jer je, kako kaže, nedostajao dovoljan broj policajaca s određenim činovima, a mnogi su godinama ispunjavali uvjete, ali, kako je pojasnio, nisu napredovali zbog opstrukcija rukovodilaca koji nisu željeli konkurenciju.

- Mimo uredbe o kliznim činovima, sada smo uveli mogućnost napredovanja na poseban način, čime smo omogućili da policajci koji su davno ispunili uvjete da konačno dobiju čin - istaknuo je ministar.

Treća stavka izmjena zakona odnosi se na trajno preuzimanje kadrova iz kantonalnih MUP-ova u FUP, jer su, prema riječima ministra, ranije ti ljudi bili oštećeni, četiri godine su radili u FUP-u bez mogućnosti napredovanja, a po povratku u kantonalne mupove ostajali su bez prava.

- Sada smo omogućili da svi oni koji žele, a potrebni su službi, mogu aplicirati i biti preuzeti za stalno, sa svim pravima kao i naši uposlenici - pojasnio je Isak te dodao da su izmjene zakona rezultat razgovora sa strukom i prepoznavanja problema na terenu, te da je Vlada FBiH jednoglasno usvojila prijedlog.

O saradnji FMUP-a s kantonalnim mupovima

Isak je naglasio da je saradnja između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i kantonalnih MUP-ova podignuta na viši nivo, jer je, kako kaže, ranije postojala ozbiljna institucionalna praznina u koordinaciji. Dodao je da redovno održava koordinacijske sastanke sa svim kantonalnim ministrima unutrašnjih poslova, dok v.d. direktor FUP-a održava sastanke s komesarima i direktorima kantonalnih policija. Na tim sastancima, ističe, prepoznati su ključni problemi - nedostatak policijskih službenika, manjak kapaciteta na Policijskoj akademiji te potreba za specijaliziranom obukom u slučajevima nasilja u porodici i femicida, a da su odmah poduzete mjere da se ti problemi riješe.

Policijska akademija, koja je ranije imala kapacitet od 170 do 250 kadeta, sada je proširena na oko 690 polaznika, a do kraja godine očekuje se da će diplomirati između 900 i 950 kadeta, što je, prema riječima Isaka, najveći broj u historiji akademije.

Posebno je istaknuo da je u saradnji s Gender centrom i međunarodnim organizacijama organizirao treninge za kantonalne MUP-ove i FUP te proizveo trenere koji obučavaju policajce kako da postupaju od prve prijave nasilja do određivanja mjera zaštite.

Povjerenje građana u policijske službenike

Isak je naglasio da su sigurnosna situacija i borba protiv kriminala u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu pokazali vidljive rezultate, ali da je, kako kaže, "još mnogo posla pred nama". Statistika pokazuje da je broj krivičnih djela manji, no ministar ističe da nije zadovoljan i da je od početka mandata poručio da će se obračunati s kriminalom u policijskim redovima, što se, prema njegovim riječima, i dešava kroz niz istraga u kojima su policijski službenici predmet postupaka.

- Nećemo dozvoliti da se kriminal stavlja pod tepih kao što se radilo posljednjih 30 godina - rekao je Isak, dodajući da građani imaju povjerenje u policiju jer vide da se obračunava sa svim vidovima kriminala, pa i onim unutar institucije.

Posebno je naglasio kampanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, nakon kojih je broj prijava značajno porastao, samo u Federalnoj upravi policije zabilježeno je oko 600 prijava, što ministar tumači kao znak da su građani stekli hrabrost da prijavljuju dugogodišnja krivična djela.

- Našim nastupima izvršili smo pritisak da se preventivno djeluje, da se određuju mjere pritvora za počinioce nasilja, jer zahvaljujući tome nemamo smrtnih posljedica - kazao je.

Dodao je da je veliki broj nasilnika završio u kazneno-popravnim zavodima, što pokazuje da zajednički rad policije, tužilaštva, sudova i građana daje rezultate. Isak je naglasio da, prema evropskim i svjetskim statističkim metodama, Bosna i Hercegovina spada među sigurnije države u regionu, a to potvrđuju i međunarodni partneri. Podsjetio je na susrete s visokim policijskim zvaničnicima u Dubaiju, Turskoj i evropskim zemljama koji su, kako kaže, "pozitivno iznenađeni sigurnošću i sigurnosnom situacijom u BiH".

O istrazi protiv bivšeg v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića i direktora Policijske akademije Ervina Mušinovića

Isak se osvrnuo i na slučajeve istrage protiv bivšeg v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića i direktora Policijske akademije Ervina Mušinovića. Munjić od 17. novembra nije više v.d. direktora FUP-a, a razlog suspenzije je osnovana sumnja u Munjićevu povezanost s počinjenjem krivičnih djela i povredom službene dužnosti koje mogu naštetiti interesima službe, kao i internom postupku, navedeno je u obavijesti koju je FUP uputio Nezavisnom odboru Parlamenta Federacije BiH, koji je raspisao javni konkurs za izbor novog direktora i zamjenika direktora FUP-a.

- Nebitno o kome je riječ, nedodirljivih nema i ne postoje. Dok sam ja na čelu ovog ministarstva, nedodirljivih neće biti - poručio je Isak.

Dodao je da je njegov prvi nastup kao ministra bio upravo obećanje da će se obračunati s kriminalom u policijskim redovima, iako to, kako je rekao, ne odgovara svima te često izaziva pokušaje političkih pakovanja. Podsjetio je na slučaj kada su u trenutku političkih tenzija uhapšeni direktor FUP-a i komandant specijalne jedinice, a na kraju se pokazalo da optužbe nisu imale nikakve dokaze.

- Za mene su krivi svi oni za koje sud dokaže da su krivi, a nevini su svi oni za koje sud dokaže da nisu odgovorni. Ne želim nikoga unaprijed optuživati niti štititi - rekao je Isak, dodajući da je u pojedinim slučajevima imao više informacija od tužilaštva i suda, ali da sada izbjegava davati izjave koje bi mogle nekome naštetiti ili nekome doprinijeti.

O izboru novog direktora FUP-a

Govoreći o konkursu za izbor novog direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije, Isak je naglasio da neće dozvoliti nikakvo licitiranje imenima niti političke utjecaje u procesu, jer smatra da je jedino zakonitost kriterij koji se mora poštovati.

- Ja sam taj koji treba uputiti prijedlog Vladi FBiH, ali tek kada dobijem od neovisnog odbora kompletan izvještaj o tome šta su uradili i na koji način te da li je sve u skladu sa zakonom. Tek tada ću uputiti prijedlog Vladi i tražiti da se podrži onaj kandidat koji bude najuspješniji i koji bude zadovoljavao sve zakonske propise - rekao je Isak.

Dodao je da sve ono što ne bude u skladu sa zakonom, što bude imalo elemente štimanja ili političkog utjecaja, neće dozvoliti i da će biti prvi koji će se tome usprotiviti.

- Ja sam se uvijek borio protiv kriminala i dalje ću se boriti. Na mene niko ne može utjecati. U moram radu se ne može pronaći ništa nezakonito, ne dozvoljavam nikakve pogodbe niti političke pritiske i spreman sam se suprotstaviti svima koji pokušaju utjecati na proces imenovanja. Sve što radim je u interesu građana i institucije, a ne u interesu pojedinaca ili političkih grupacija - zaključio je Isak, naglašavajući da će izbor rukovodstva FUP-a biti proveden isključivo u skladu sa zakonom i profesionalnim kriterijima.

Isak se osvrnuo i na polemike u vezi s preraspodjelom 1,1 milion KM iz budžeta Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova prema kazneno-popravnim zavodima, među kojima je i KPZ Zenica na čijem čelu se nalazi njegov sin Rusmir Isak, naglašavajući da nije riječ o ličnoj odluci niti o dodjeli sredstava "po privatnoj liniji", već o preraspodjeli koju je provelo Ministarstvo finansija zbog objektivnih potreba sistema.

- To nije moj novac. Ja svoj novac mogu dati svom sinu, ali državni ne. Milion i sto hiljada maraka je Ministarstvo finansija tražilo od FMUP-a jer ta sredstva nismo mogli utrošiti zbog neuspjelih tendera, i ona su raspoređena kazneno-popravnim zavodima - rekao je Isak, dodajući da je riječ o sistemskom rješenju jer zatvori u Federaciji imaju ozbiljan problem nedostatka sredstava za hranu i osnovne potrebe zatvorenika.

Podsjetio je da je u KPZ Zenica, zbog renoviranja i radova u KPZ Sarajevo, prebačen dodatni broj pritvorenika i osuđenika, što je stvorilo neplanirane troškove.

- Znate li da ti ljudi nisu imali hrane? Da nisu imali osnovne stvari? Zato je preraspodjela bila nužna - kazao je ministar, naglašavajući da sredstva nisu dodijeljena samo KPZ u Zenici, već i drugim kazneno-popravnim zavodima.

Dodao je da je novac prvobitno bio planiran za sanaciju Doma policije, ali tender nije mogao biti završen jer je bilo potrebno ispitivanje tla, dok je tender za F-objekat na Policijskoj akademiji prošao ispod planirane cijene, što je donijelo značajne uštede.

Slučaj Dženan Memić

Govoreći o istrazi u slučaju Dženana Memića, Isak je naglasio je da je Federalna uprava policije svoj dio posla završila u potpunosti, ali da predmet i dalje stoji zbog nedostatka reakcije tužilaštva.

- FUP je uradio svoj posao u potpunosti te pozivam tužilaštvo da se uozbilji i da da podršku - rekao je Isak, dodajući da je najveći problem upravo komunikacija između policije i tužilaštva.