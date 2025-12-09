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LIDER SNSD-A

Dodik napao Soreku: "Bolje bi bilo da šuti, mizerna protuha propale politike"

On je otvoreni antisrbin s prikrivenim porivima da unitarizuje BiH mimo Ustava BiH, rekao je

Dodik i Soreka. Pixsell/Delegacija EU u BiH

M. Až.

9.12.2025

Milorad Dodik, lider SNSD-a,  komentarisao je jučerašnje neusvajanje dnevnog reda sjednice Vijeća ministara, poručivši da razlog nije nikakva politička igra, nego, kako tvrdi, nedostatak prethodnog dogovora s institucijama Republike Srpske.

- Jučerašnje neusvajanje dnevnog reda sjednice Vijeća ministara nije nikakav pokušaj da se utiša EU entuzijazam Hrvata ni muslimanski cinizam, nego činjenica da ti zakoni i procedure nisu dogovoreni niti usaglašeni s institucijama Republike Srpske.

Srpski ministri u Vijeću ministara su zastupali jasan stav Republike Srpske da se njene institucije uključe, te zbog toga nisu podržali predloženi dnevni red na kojem su bili Prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, te nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Zakon o Sudu i VSTS je bio problem sve ove godine i ništa se u okviru toga nije promijenilo, osim podvale koja dolazi sa muslimanske strane.

Dok se ne postigne dogovor i dok se ne usaglase strane, ovakve stvari ne mogu ići u proceduru! Dogovor je osnova svega!

Soreki bi bilo najbolje da šuti. Taj isprazni zagovarač vladavine prava pokazao se mizernom protuhom propale politike. On je otvoreni antisrbin s prikrivenim porivima da unitarizuje BiH mimo Ustava BiH. Taj zagovarač vladavine prava je licemjerni, zlonamjerni tumač ničega. Zato je bolje da šuti i tako dočeka penziju. Čim progovori, naša politika je tome protivna.

Neka to prodaje u svojoj zemlji. Da smo htjeli da trpimo njihovu okupaciju, ne bismo se ovoliko puta oslobađali - napisao je Dodik na X-u.

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# MILORAD DODIK
# LUIGI SORECA
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