Dodik napao Soreku: "Bolje bi bilo da šuti, mizerna protuha propale politike"

Milorad Dodik, lider SNSD-a, komentarisao je jučerašnje neusvajanje dnevnog reda sjednice Vijeća ministara, poručivši da razlog nije nikakva politička igra, nego, kako tvrdi, nedostatak prethodnog dogovora s institucijama Republike Srpske. - Jučerašnje neusvajanje dnevnog reda sjednice Vijeća ministara nije nikakav pokušaj da se utiša EU entuzijazam Hrvata ni muslimanski cinizam, nego činjenica da ti zakoni i procedure nisu dogovoreni niti usaglašeni s institucijama Republike Srpske.

Srpski ministri u Vijeću ministara su zastupali jasan stav Republike Srpske da se njene institucije uključe, te zbog toga nisu podržali predloženi dnevni red na kojem su bili Prijedlog odluke o uspostavljanju kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU, te nacrti zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH. Zakon o Sudu i VSTS je bio problem sve ove godine i ništa se u okviru toga nije promijenilo, osim podvale koja dolazi sa muslimanske strane. Dok se ne postigne dogovor i dok se ne usaglase strane, ovakve stvari ne mogu ići u proceduru! Dogovor je osnova svega!