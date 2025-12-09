Samir Kurtović za "Avaz": Sastanak SSS BIH, poslodavaca i Vlade FBiH bez dogovora, novi zakazan za četvrtak

Današnji sastanak predstavnika Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH, Udruženja poslodavaca FBIH i Vlade FBiH završen je bez dogovora o minimalnoj plaći za 2026. godinu. Predsjednik SSS BIH Samir Kurtović kazao je za „Avaz“ da će naredni sastanak biti održan u četvrtak.

- Imali smo jako kvalitetan sastanak, ali definitivno nismo postigli dogovor. Ono što je Sindikat predlagao, Udruženje poslodavaca ne prihvata, dok se Vlada FBiH još nije izjasnila po tom pitanju. Pravili smo određene prezentacije na sastanku. Stav Sindikata ostaje isti, ali smo ponudili kvalitetnije rješenje da minimalna plata bude 70 posto od prosječne plate u FBiH. To znači da, ako je prosječna plata oko 1.600 KM, minimalna plata bi bila oko 1.120 KM. To je nešto što je normalno i što trebaju prihvatiti Udruženje poslodavaca i Vlada FBIH. Ponovo smo zakazali sastanak za četvrtak u 10 sati u Vladi FBiH, da se pokuša naći rješenje. Sjednica Ekonomsko – socijalnog vijeća zakazana je za narednu sedmicu, 18. decembra, kako bi se pokušalo riješiti to pitanje – kazao je Kurtović za „Avaz“.

Dodaje da SSS BIH ostaje pri stavu da, nakon utvrđivanja minimalne plaće, dokumentima unutar kompanija budu regulirane i plaće radnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, koje moraju biti za najmanje 10 posto veće. Kurtović očekuje razumijevanje za prijedlog kojim bi se osiguralo da plaće radnika bar djelimično prate troškove života, te da radnici ne odlaze iz ove zemlje. Iz Sindikata za sada ne govore šta planiraju poduzeti, ako njihovi zahtjevi u konačnici ne budu prihvaćeni.

- Mi ćemo 16. decembra imati sjednicu Upravnog odbora SSS BIH i donijet ćemo odgovarajuće odluke. Vidjet ćemo šta i na koji način. Naša uloga je zaštitimo i poboljšamo prava radnika, da radnici ostanu ovdje, da imaju normalna primanja, a posebno da osobe koje imaju srednju, višu i visoku školu imaju veća primanja, da ne odlaze iz BiH – ističe Kurtović.