Zavod zdravstvenog osiguranja BPK finansira terapije za onkološke pacijente

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, jedini je u Federaciji BiH koji je u potpunosti preuzeo finansiranje imuno terapija za onkološke pacijente – potvrdio je direktor te ustanove Salem Halilović.

Povećan broj

Podsjeća da se sa ovom praksom započelo u 2024. godini, kada su samo četiri osiguranika imala preporuku za ovaj oblik liječenja na Klinici za onkologiju, međutim taj broj je ove godine znatno povećan.

- U 2025. godini taj broj je u jednom trenutku narastao na 32 pacijenta, a trenutno ih je 19 i svi su u potpunosti zbrinuti i imaju osiguranu terapiju – kazao je Halilović.

Dodaje da je kantonalni zavod preuzeo ovu obavezu, kako bi se olakšalo liječenje onkološkim pacijentima, s obzirom na duge liste čekanja.

- Istina je da smo mi jedini kanton koji nabavlja i plaća ovu vrstu terapije jer je to ustvari obaveza Federalnog fonda solidarnosti. Međutim, obzirom da su u cijeloj Federaciji duge liste čekanja, zahvaljujući razumijevanju Skupštine i Vlade BPK Goražde odlučili smo da nabavljamo imuno terapije i olakšamo našim pacijentima – ističe Halilović.

Naglašava da se radi o izrazito skupim terapijama koje se razlikuju od pacijenta do pacijenta.

Olakšavajuća okolnost

- Sedam pacijenata svaki 21 dan prima terapiju čija pojedinačna doza košta 13.000 KM, isto toliko ih prima terapiju vrijednu 9.500 KM, dok su kod ostalih pacijenata cijene nešto niže. Za ovu namjenu u budžetu Zavoda za 2025. godinu bilo je planirano milion konvertibilnih maraka, ali zbog stalnog porasta broja pacijenata taj iznos nije dovoljan te će rebalansom biti osigurano dodatnih 500.000 KM - precizirao je on.

Halilović je napomenuo da je olakšavajuća okolnost da je Federalni fond solidarnosti ove godine preuzeo finansiranje terapije za četiri pacijenta iz BPK-a.

- Zavod će u narednoj godini tražiti da taj broj bude značajno povećan, a mi ćemo takođe nastaviti i u 2026. godini finansirati imuno terapije za sve pacijente kojima nadležni ljekari propišu ovu vrstu liječenja. Niko neće ostati bez terapije koja im može spasiti život – zaključio je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.