Helez i Turkgucu analizirali ključne korake na putu BiH ka punopravnom članstvu u NATO savezu

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez primio je danas u nastupnu posjetu novoimenovanog zamjenika komandanta NATO Štaba u Sarajevu, brigadira Cezmija Turkgucua.

Na početku sastanka ministar Helez je brigadiru Turkgucuu poželio dobrodošlicu, čestitao imenovanje na novu dužnost i izrazio zadovoljstvo što dolazi iz prijateljske države Turske, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Sagovornici su izrazili obostrano zadovoljstvo saradnjom Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH sa NATO Štabom Sarajevo te su analizirali ključne korake na putu BiH ka punopravnom članstvu u NATO savezu.

Istaknuta je uloga NATO-a u Bosni i Hercegovini, naročito u više od dvije decenije dugom periodu podrške reformskim procesima, razvoju jedinstvenih Oružanih snaga BiH i dostizanju trenutnog nivoa saradnje, uključujući Akcioni plan za članstvo (MAP).

Naglašeno je da pred Bosnom i Hercegovinom i dalje stoji mnogo posla.

Turkgucu se zahvalio Helezu na prijemu, naglasivši da će raditi u interesu Bosne i Hercegovine, te istakao da BiH vidi kao uspješnu, prosperitetnu i stabilnu državu u budućnosti.

Helez je izrazio nadu da će se dosadašnja uspješna saradnja nastaviti u obostranom interesu.