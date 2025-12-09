Zukan Helez odgovorio Željani Zovko: "Moj odgovor nije hrvatskom narodu, već njoj lično"

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, odgovorio je europarlamentarki Željani Zovko na tvrdnje da je uvrijedio hrvatski narod. Helez je odbacio te navode, označivši ih lažnima i manipulativnima, naglašavajući da je njegova kritika uvijek bila usmjerena prema pojedincima i politikama, a ne prema narodima.

- Tvrdnje da sam vrijeđao hrvatski narod potpuno su neosnovane, izmanipulisane i lažne - poručio je Helez, ističući da se u javnim nastupima uvijek osvrtao na konkretne osobe i političke odluke, nikada na kolektive.

"Temelji BiH su tri naroda"

Helez je naglasio da nikada nije davao izjave kojima bi vrijeđao bilo koju etničku grupu, te da hrvatski narod ima ključnu ulogu u državnosti Bosne i Hercegovine.

- Moje izjave nikada nisu bile usmjerene protiv bilo kojeg kolektiviteta, a najmanje protiv hrvatskog naroda koji je, zajedno s Bošnjacima i Srbima, temelj državnosti Bosne i Hercegovine - izjavio je ministar.

Dodao je da svoj politički rad gradi na socijaldemokratskim principima i saradnji s ljudima različitih identiteta.

Oštar odgovor Zovko

Helez je kritikovao europarlamentarku, navodeći da svoj politički nastup godinama gradi na antagoniziranju društva.