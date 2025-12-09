Zukan Helez odgovorio Željani Zovko: "Moj odgovor nije hrvatskom narodu, već njoj lično"

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, odgovorio je europarlamentarki Željani Zovko na tvrdnje da je uvrijedio hrvatski narod. Helez je odbacio te navode, označivši ih lažnima i manipulativnima, naglašavajući da je njegova kritika uvijek bila usmjerena prema pojedincima i politikama, a ne prema narodima.
- Tvrdnje da sam vrijeđao hrvatski narod potpuno su neosnovane, izmanipulisane i lažne - poručio je Helez, ističući da se u javnim nastupima uvijek osvrtao na konkretne osobe i političke odluke, nikada na kolektive.
"Temelji BiH su tri naroda"
Helez je naglasio da nikada nije davao izjave kojima bi vrijeđao bilo koju etničku grupu, te da hrvatski narod ima ključnu ulogu u državnosti Bosne i Hercegovine.
- Moje izjave nikada nisu bile usmjerene protiv bilo kojeg kolektiviteta, a najmanje protiv hrvatskog naroda koji je, zajedno s Bošnjacima i Srbima, temelj državnosti Bosne i Hercegovine - izjavio je ministar.
Dodao je da svoj politički rad gradi na socijaldemokratskim principima i saradnji s ljudima različitih identiteta.
Oštar odgovor Zovko
Helez je kritikovao europarlamentarku, navodeći da svoj politički nastup godinama gradi na antagoniziranju društva.
- Za razliku od Željane Zovko, ja sam svoj politički rad i ugled gradio surađujući sa svima, spajajući ljude i pozivajući na jednakost. Ona bazira svoj politički angažman na podjelama, nejednakosti i islamofobiji - istakao je Helez.
Naglasio je da njegov odgovor Zovko nije upućen hrvatskom narodu:
- Moj odgovor Željani Zovko je odgovor isključivo njoj – onakav kakav zaslužuje neko ko aktivno radi na podjeli moje domovine.
Poziv na odgovornost u javnom prostoru
Na kraju, Helez se osvrnuo na političke i medijske interpretacije izjava, upozoravajući da netačno prenošenje može podizati tenzije:
- Pozivam sve političke aktere i medije na odgovorno komuniciranje, tačno prenošenje izjava i izbjegavanje manipulacija koje narušavaju društveno povjerenje.
Zaključio je da BiH pripada svim narodima i građanima, te da samo zajedničkim djelovanjem može biti stabilna i sigurna država.
Očekuje se da njegov odgovor izazove brojne reakcije, s obzirom na učestale sporove između Heleza i dijela hrvatskih političkih struktura u BiH i EU.