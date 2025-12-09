Nova čistka u koaliciji: SNSD smijenio DEMOS-ovog direktora Pošte Srpske na Sokocu

Direktor Radne jedinice Pošte RS na Sokocu, Mladen Odović, funkcioner DEMOS-a, smijenjen je jučer sa te pozicije, a na njegovo mjesto postavljen je kadar SNSD-a, saznaje Srpskainfo.

Izvor blizak vladajućoj koaliciji tvrdi da je ova smjena dodatno narušila već osjetljive odnose između SNSD-a i DEMOS-a, posebno jer ovo nije prva situacija u kojoj kadrovi stranke Nedeljka Čubrilovića ostaju bez rukovodećih funkcija u institucijama manjeg bh. entiteta.

Dodatne tenzije izazvao je i Gradski odbor SNSD-a Banja Luka, koji je predložio poništavanje konkursa za izbor direktora javne ustanove "Banski dvor – Kulturni centar" i Centra za razvoj poljoprivrede i sela, iako su konkursne procedure bile gotovo završene i preostali su samo intervjui sa prijavljenim kandidatima.

Prema ranijem dogovoru sa tadašnjim šefom SNSD-a Banja Luka, Vladom Đajićem, na ove pozicije trebali su biti imenovani kadrovi SPS-a i DEMOS-a, koji su se na konkurs i prijavili.

- Očito je da taj dogovor sada pada u vodu, što je izazvalo dodatni bijes unutar DEMOS-a. Osim što je konkurs poništen, uslijedila je i smjena na Sokocu, čime se nastavlja udar na DEMOS koji traje već duže vrijeme - navodi izvor iz ove stranke.