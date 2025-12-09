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TUŽNA VIJEST

Ugašen još jedan mladi život: Hanifa, majka četvero djece, izgubila bitku sa teškom bolešću

Nakon što joj je dijagnosticirana ozbiljna bolest, u akciju prikupljanja novčanih sredstava uključili su se brojni građani i organizacije

Hanife Dubinović-Imširović. Društvene mreže

M. Až.

9.12.2025

Srce Hanife Dubinović-Imširović iz mjesta Sjenine, nakon duge borbe s teškom bolešću, nažalost je prestalo kucati.

Hanifa se borila s teškim oblikom tumora. Nakon što joj je dijagnosticirana ozbiljna bolest, u akciju prikupljanja novčanih sredstava uključili su se brojni građani i organizacije. Nažalost, Hanifino srce nije izdržalo veliku bol. Hanifa je bila supruga i majka četvero djece, od kojih je najmlađe tek navršilo godinu dana.

Nažalost, teška bolest je, uprkos našim zajedničkim dovama i borbi, prerano odnijela još jedan mladi život. Hanifa je bila svjetlost, majka, supruga, kćerka i draga prijateljica, duša puna dobrote i snage. Nedavno smo svi zajedno disali u nadi, skupljajući sredstva za njeno liječenje. Hvala svima koji su pružili ruku pomoći i podrške u toj borbi. Naša srca su sada uz njenu porodicu. Draga Hanifa, ptico džennetska, molimo dragog Allaha da ti podari najljepši Džennet, a tvojoj porodici, rodbini i prijateljima iskreno saučešće i puno sabura da prebrode ovu bol, objavljeno je na Facebooku.

# TUMOR
# BOLEST
# SJENINE
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