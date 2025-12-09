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FEDERALNI MINISTAR

Rimac podržao izgradnju novog Dom zdravlja u Busovači: Donosi snažan iskorak za građane

Ovaj projekt jamči kvalitetniju, dostupniju i savremeniju zdravstvenu brigu za sve građane, naglasio je ministar Rimac

Nediljko Rimac. HDZ 1990

A. O.

9.12.2025

Federalni ministar zdravstva dr. Nediljko Rimac uputio je čestitku povodom svečanog polaganja kamena temeljca za izgradnju novog Doma zdravlja u Busovači, istaknuvši kako ovaj projekt predstavlja važan korak prema kvalitetnijoj i dostupnijoj zdravstvenoj brizi.

- Izgradnja novog Doma zdravlja predstavlja važan i dugo očekivan iskorak u jačanju zdravstvenog sustava, ne samo za općinu Busovača nego i za cijelu regiju. Ovaj projekt jamči kvalitetniju, dostupniju i savremeniju zdravstvenu brigu za sve građane - naglasio je ministar Rimac.

Istaknuo je i izvrsnu saradnju Federalnog ministarstva zdravstva i Općine Busovača, naglasivši da zajednički napori jasno pokazuju kako je ulaganje u zdravlje ljudi temeljni prioritet.

- Federalno ministarstvo zdravstva i dalje će pružati snažnu podršku svim projektima koji unapređuju zdravstvenu infrastrukturu, poboljšavaju uvjete rada zdravstvenih djelatnika i osiguravaju bolju skrb za pacijente - poručio je ministar Rimac.

Na kraju je uputio čestitke svima uključenima u realizaciju ovog projekta, poželjevši uspješan nastavak radova na objektu koji će generacijama služiti na dobrobit.

# ZDRAVLJE
# NEDILJKO RIMAC
# DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA
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