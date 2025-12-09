Rimac podržao izgradnju novog Dom zdravlja u Busovači: Donosi snažan iskorak za građane

Federalni ministar zdravstva dr. Nediljko Rimac uputio je čestitku povodom svečanog polaganja kamena temeljca za izgradnju novog Doma zdravlja u Busovači, istaknuvši kako ovaj projekt predstavlja važan korak prema kvalitetnijoj i dostupnijoj zdravstvenoj brizi.

- Izgradnja novog Doma zdravlja predstavlja važan i dugo očekivan iskorak u jačanju zdravstvenog sustava, ne samo za općinu Busovača nego i za cijelu regiju. Ovaj projekt jamči kvalitetniju, dostupniju i savremeniju zdravstvenu brigu za sve građane - naglasio je ministar Rimac.

Istaknuo je i izvrsnu saradnju Federalnog ministarstva zdravstva i Općine Busovača, naglasivši da zajednički napori jasno pokazuju kako je ulaganje u zdravlje ljudi temeljni prioritet.

- Federalno ministarstvo zdravstva i dalje će pružati snažnu podršku svim projektima koji unapređuju zdravstvenu infrastrukturu, poboljšavaju uvjete rada zdravstvenih djelatnika i osiguravaju bolju skrb za pacijente - poručio je ministar Rimac.

Na kraju je uputio čestitke svima uključenima u realizaciju ovog projekta, poželjevši uspješan nastavak radova na objektu koji će generacijama služiti na dobrobit.