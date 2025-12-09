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SKUPŠTINA HNK

Ambasador Soreka posjetio Mostar: Razgovarano o razvojnim potencijalima HNK

Razgovarano je i o reformi javne uprave, jačanju transparentnosti i odgovornosti institucija, borbi protiv korupcije te unapređenju vladavine prava

Sa održanog sastanka - Avaz
Dnevni avaz
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A. O.

9.12.2025

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Luiđi Soreka (Luigi Soreca), zajedno s ambasadorima zemalja članica EU, boravio je danas u radnoj posjeti Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) u Mostaru. 

U delegaciji su, pored ambasadora Soreke, bili i Damijan Sedar, ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, Sarah Eti Kastelani (Castellani), ambasadorica Republike Italije u Bosni i Hercegovini, te Adrian Farel (Farrell), ambasador Republike Irske u Bosni i Hercegovini.

Delegaciju je u zgradi Skupštine HNK primio predsjedavajući Skupštine HNK Džafer Alić, zajedno sa zamjenikom predsjedavajućeg Tomislavom Martinovićem. Sastanak je bio prilika da se visoke zvanice EU upoznaju s aktuelnom političkom i ekonomskom situacijom u Kantonu, funkcionisanjem kantonalnih institucija i ključnim prioritetima u radu Skupštine. Predsjedavajući Alić i zamjenik predsjedavajućeg Martinović predstavili su glavne izazove, ali i pozitivne iskorake u oblasti demokratskog funkcionisanja i međustranačkog dijaloga.

Poseban dio razgovora bio je posvećen razvojnim potencijalima HNK, s naglaskom na privredu, turizam i obnovljive izvore energije. Istaknuto je da Kanton raspolaže značajnim prirodnim, kulturnim i ljudskim resursima, koji, uz ciljanu podršku i ulaganja, mogu dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, jačanja konkurentnosti lokalne ekonomije i održivog razvoja. Razgovarano je i o unapređenju poslovnog okruženja, podršci malim i srednjim preduzećima te razvoju saobraćajne i komunalne infrastrukture važnih za bolje povezivanje Kantona s ostatkom zemlje i regiona.

Razgovarano je i o reformi javne uprave, jačanju transparentnosti i odgovornosti institucija, borbi protiv korupcije te unapređenju vladavine prava. Posebna pažnja posvećena je položaju mladih, sprječavanju njihovog odlaska, razvoju obrazovanja usklađenog s potrebama tržišta rada i stvaranju boljih uslova za život u Kantonu.

Predstavnici Skupštine HNK zahvalili su se ambasadoru Soreki i ambasadorima država članica EU na kontinuiranoj podršci i interesu za razvoj Hercegovačko-neretvanskog kantona, naglašavajući spremnost za nastavak intenzivnog dijaloga i saradnje u interesu svih građana.

# SKUPŠTINA HNK
# MOSTAR
# LUIGI SORECA
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