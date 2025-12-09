Zovko u Evropskom parlamentu žestoko prozvala Soreku i Delegaciju EU u BiH zbog šutnje na Helezove izjave

Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko na Odboru za vanjske poslove EP-a oštro je upozorila visoku predstavnicu Evropske unije za vanjske poslove Kaju Kalas na izostanak reakcije europskih institucija i Izaslanstva EU u BiH na, kako je navela, ozbiljne i neprihvatljive verbalne napade ministra odbrane BiH Zukana Heleza na nju lično.

Na društvenim mrežama Zovko je poručila da je "nedopustivo da EU izaslanstvo u Sarajevu šuti na govor mržnje zbog kojeg bi politički akteri u državama članicama već odavno snosili sankcije". "Ministar me nazvao kopiletom" Govoreći na Odboru, Zovko je podsjetila da je prošle sedmice sudjelovala na saslušanju u američkom Kongresu o situaciji na Zapadnom Balkanu, gdje je, kako je navela, Max Primorac "ponudio rješenje Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu kako bi se zaustavio socijalni inženjering te uspostavio, sačuvao i očuvao barem neki mir i pomirenje u toj zemlji, dajući svim trima zajednicama ono što im je zajamčeno Dejtonsko-pariškim mirovnim sporazumom".

- Nakon toga napao me ministar odbrane BiH, nazvavši me kopiletom i retardiranom jer sam sudjelovala na tom saslušanju u američkom Kongresu - istaknula je Zovko. Dodala je da je američka ambasada stalo uz Maxa Primorca, "koji je američki državljanin", dok se, kako kaže, veleposlanik EU u BiH Luiđi Soreka nije oglasio:

