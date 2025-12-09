Zovko u Evropskom parlamentu žestoko prozvala Soreku i Delegaciju EU u BiH zbog šutnje na Helezove izjave

Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko na Odboru za vanjske poslove EP-a oštro je upozorila visoku predstavnicu Evropske unije za vanjske poslove Kaju Kalas na izostanak reakcije europskih institucija i Izaslanstva EU u BiH na, kako je navela, ozbiljne i neprihvatljive verbalne napade ministra odbrane BiH Zukana Heleza na nju lično.
Na društvenim mrežama Zovko je poručila da je "nedopustivo da EU izaslanstvo u Sarajevu šuti na govor mržnje zbog kojeg bi politički akteri u državama članicama već odavno snosili sankcije".
"Ministar me nazvao kopiletom"
Govoreći na Odboru, Zovko je podsjetila da je prošle sedmice sudjelovala na saslušanju u američkom Kongresu o situaciji na Zapadnom Balkanu, gdje je, kako je navela, Max Primorac "ponudio rješenje Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu kako bi se zaustavio socijalni inženjering te uspostavio, sačuvao i očuvao barem neki mir i pomirenje u toj zemlji, dajući svim trima zajednicama ono što im je zajamčeno Dejtonsko-pariškim mirovnim sporazumom".
- Nakon toga napao me ministar odbrane BiH, nazvavši me kopiletom i retardiranom jer sam sudjelovala na tom saslušanju u američkom Kongresu - istaknula je Zovko.
Dodala je da je američka ambasada stalo uz Maxa Primorca, "koji je američki državljanin", dok se, kako kaže, veleposlanik EU u BiH Luiđi Soreka nije oglasio:
- Vaš ambasador još uvijek ne daje nikakvu izjavu, ne stoji uz mene kao zastupnicu u Evropskom parlamentu i ne brani odluke Evropskog parlamenta.
- Molim vas, učinite nešto u vezi s vašim ambasadorima na terenu, koji ne stoje uz žene, ne stoje uz zastupnike u EP-u i ne rade posao za koji su plaćeni - poručila je Zovko Kallas.
Kalas: Žalostan incident
Visoka predstavnica EU za vanjske poslove Kaja Kallas odgovorila je da ranije nije bila upoznata s tim slučajem.
- Ovo na što ukazujete je žalostan incident i uslijedit će pisani odgovor jer nisam bila upoznata s tim stvarima“, kazala je Kallas, dodavši da su ambasadori s kojima se susretala "vrlo predani i vrlo vrijedni ljudi koji dobro predstavljaju Europu".
- No, ako imate bilo kakve povratne informacije, molim vas da nam se obratite - odgovorila je Kallas Željani Zovko i ostalim članovima Odbora.