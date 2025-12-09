Holcapl u Banjoj Luci: Jačanje dijaloga i vladavine prava u postizbornom periodu

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rik Holcapl (Rick Holtzapple) završio je dvodnevnu posjetu Banjoj Luci, potvrđujući posvećenost Misije konstruktivnom angažmanu s institucijama, političkim akterima, akademskom zajednicom, civilnim društvom i vjerskim zajednicama u Republici Srpskoj.

Tokom sastanaka s gradonačelnikom Banje Luke Draškom Stanivukovićem, šefom Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Srđanom Mazalicom, šefom Kluba poslanika PDP-a u NSRS Igorom Crnadkom, predsjednikom Socijalističke partije Petrom Đokićem, kandidatom SDS-a za predsjednika RS Brankom Blanušom, episkopom banjalučkim Jefremom i banjolučkim biskupom Željkom Majićem, ambasador Holcapl naglasio je važnost održavanja otvorenog dijaloga, poštivanja vladavine prava i podrške demokratskim procesima u periodu nakon prijevremenih predsjedničkih izbora 23. novembra.

Sagovornici su razmijenili ocjene o postizbornoj dinamici, prioritetima i prilikama za nastavak saradnje i jačanje međureligijskog dijaloga.

Holcapl je izrazio žaljenje da kandidat SNSD-a za predsjednika RS-a Siniša Karan nije bio dostupan za sastanak tokom ove posjete.

Holcapl je takođe posjetio Univerzitet u Banjoj Luci gdje se sastao s rektorom Radoslavom Gajaninom i razgovarao sa studentima u okviru svog predavanja o temi "Perspektive sljedeće generacije: Zašto je Misija OSCE-a i dalje važna u BiH?".

U diskusijama je naglašena uloga mladih u oblikovanju demokratske, stabilne i inkluzivne budućnosti zemlje.

Ambasador je pozdravio deeskalaciju političkih tenzija i naglasio da su kredibilne, funkcionalne institucije ključne za službu građanima i unapređenje stabilnosti i napretka u BiH.

Tokom svih sastanaka, šef Misije je istakao da Misija OSCE-a djeluje kao principijelan, nepristran i dugoročan partner.

Naglasio je spremnost Misije da podrži dijalog, izgradnju povjerenja i tehničku pomoć unutar ustavnog i pravnog okvira Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Misije OSCE-a.