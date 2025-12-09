Bećirović razgovarao s predstavnicima Saveza Udruženja logoraša HNK: Razmotrena brojna pitanja

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Saveza Udruženja logoraša Hercegovačko-neretvanskog kantona, koju su činili predsjednik Saveza Amer Đulić, predsjednik Udruženja logoraša Mostar Emir Hajdarović i predsjednik Udruženja logoraša Općine Jablanica Ibro Kukić.

Tokom sastanka razmotrena su brojna pitanja koja se odnose na položaj bivših logoraša, njihova prava i svakodnevne izazove s kojima se suočavaju. Tom prilikom oni su podvukli da je neprihvatljivo negiranje ili iskrivljavanje pravosnažnih sudskih presuda sudova Ujedinjenih nacija. Predstavili su i aktivnosti koje Savez provodi u oblasti dokumentiranja svjedočenja logoraša, te očuvanja kulture sjećanja. Poseban naglasak stavljen je na potrebu jačanja institucionalnih mehanizama zaštite žrtava torture i uspostave sistemskog pristupa memorijalizaciji mjesta stradanja.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović istakao je da je neophodan odgovoran odnos prema logorašima, te da je važno i zbog budućnosti boriti se za istinu i pravdu. On je naglasio da je neprihvatljivo praviti muzej HVO-a na mjestu gdje je od druge polovine 1992. do sredine 1994. godine bio koncentracioni logor Heliodrom. Krajnje je nemoralno da se u objektu koji je korišten za mučenja i zatvaranja građana Mostara i Hercegovine otvara muzej. Također, podržao je aktivnosti Saveza Udruženja logoraša Hercegovačko-neretvanskog kantona s ciljem sprečavanja prekrajanja historije i prikrivanja zločina, saopćeno je.