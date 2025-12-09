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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA BIH

Bećirović razgovarao s predstavnicima Saveza Udruženja logoraša HNK: Razmotrena brojna pitanja

Tom prilikom oni su podvukli da je neprihvatljivo negiranje ili iskrivljavanje pravosnažnih sudskih presuda sudova Ujedinjenih nacija

Sa sastanka. Predsjedništvo BiH

A. O.

9.12.2025

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom Saveza Udruženja logoraša Hercegovačko-neretvanskog kantona, koju su činili predsjednik Saveza Amer Đulić, predsjednik Udruženja logoraša Mostar Emir Hajdarović i predsjednik Udruženja logoraša Općine Jablanica Ibro Kukić.

Tokom sastanka razmotrena su brojna pitanja koja se odnose na položaj bivših logoraša, njihova prava i svakodnevne izazove s kojima se suočavaju. Tom prilikom oni su podvukli da je neprihvatljivo negiranje ili iskrivljavanje pravosnažnih sudskih presuda sudova Ujedinjenih nacija. Predstavili su i aktivnosti koje Savez provodi u oblasti dokumentiranja svjedočenja logoraša, te očuvanja kulture sjećanja. Poseban naglasak stavljen je na potrebu jačanja institucionalnih mehanizama zaštite žrtava torture i uspostave sistemskog pristupa memorijalizaciji mjesta stradanja.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović istakao je da je neophodan odgovoran odnos prema logorašima, te da je važno i zbog budućnosti boriti se za istinu i pravdu. On je naglasio da je neprihvatljivo praviti muzej HVO-a na mjestu gdje je od druge polovine 1992. do sredine 1994. godine bio koncentracioni logor Heliodrom. Krajnje je nemoralno da se u objektu koji je korišten za mučenja i zatvaranja građana Mostara i Hercegovine otvara muzej. Također, podržao je aktivnosti Saveza Udruženja logoraša Hercegovačko-neretvanskog kantona s ciljem sprečavanja prekrajanja historije i prikrivanja zločina, saopćeno je. 

# DENIS BEĆIROVIĆ
# HNK
# SAVEZ UDRUŽENJA LOGORAŠA HNK
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