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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Vlada FBiH dala saglasnost za imenovanje Mandića za v.d. direktora Aerodroma Sarajevo

Ovu odluku će sutra morati potvrditi Skupština ovog preduzeća

Vlada FBiH dala saglasnost za imenovanje Mandića v.d. direktora Aerodroma Sarajevo. BHRT / Avaz

Piše: Sedin Spahic

9.12.2025

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Amadea Mandića za v.d. direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo, potvrđeno je za portal "Avaza".

Time je okončana trakavica koja je nastala nakon što su dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Saninu Rameziću (NiP) izrečene mjere zabrane obavljanja dužnosti.

Ovu odluku će sutra morati potvrditi Skupština ovog preduzeća.

Podsjećamo, problem je nastao zato što je Vrhovni sud FBiH izrekao mjere Rameziću i za čak tri od pet članova Nadzornog odbora, tako da Nadzorni odbor trenutno nema kvorum za odlučivanje.

Vlada FBiH nije u ovom trenutku poduzimala mjere vezano za Nadzorni odbor, pod procjenom da se bez Nadzornog odbora može djelovati do odluka Suda, a bez direktora je preduzeće obezglavljeno.

Inače, Amadeo Mandić je u upravu Međunarodnog aerodroma Sarajevo izabran iz kvote SDP-a.

# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# AMADEO MANDIĆ
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