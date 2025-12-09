Vlada FBiH dala saglasnost za imenovanje Mandića za v.d. direktora Aerodroma Sarajevo

Time je okončana trakavica koja je nastala nakon što su dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Saninu Rameziću (NiP) izrečene mjere zabrane obavljanja dužnosti.

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Amadea Mandića za v.d. direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo, potvrđeno je za portal "Avaza".

Podsjećamo, problem je nastao zato što je Vrhovni sud FBiH izrekao mjere Rameziću i za čak tri od pet članova Nadzornog odbora, tako da Nadzorni odbor trenutno nema kvorum za odlučivanje.

Vlada FBiH nije u ovom trenutku poduzimala mjere vezano za Nadzorni odbor, pod procjenom da se bez Nadzornog odbora može djelovati do odluka Suda, a bez direktora je preduzeće obezglavljeno.

Inače, Amadeo Mandić je u upravu Međunarodnog aerodroma Sarajevo izabran iz kvote SDP-a.