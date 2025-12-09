Održano prvo takmičenje "poletaraca" i "pčelica": Entuzijastični profesor okupio mlade izviđače

Stariji ljudi u Bosni i Hercegovini itekako dobro se sjećaju rada u izviđačima, odredima i sekcijama, koji su bili formirani u gotovo svakom gradu, pa i u većim selima, sjećaju se kampovanja, uređenja izletišta i nezaboravnih logorovanja.
Zasukali rukave
Rat je učinio svoje, rad izviđačkih družina bio je skoro zamro, ali u sredinama gdje je bilo izviđača entuzijasta, koji su svojski zasukali rukave, okupili one kojima je zauvijek ostala volja za prirodom i druženjem, izviđaštvo se probudilo. U Federaciji BiH, izviđački odredi formirani su i dobro rade u Mostaru, Konjicu, Zenici, Sarajevu, Tešnju, Banovićima, Doboj Istoku, Gračanici (Lukavici), a u RS u Prijedoru, Banjoj Luci, Petrovu...
Rad u izviđačima nije privilegija velikih i urbanih sredina, a to pokazuje primjer iz 20 kilometara udaljenog naselja Lukavica u kojem je, zahvaljujući entuzijazmu vrijednog profesora Muharema Čamdžića, prije 16 godina formiran odred izviđača „Lukavica“.
Čamdžić je okupio djecu, obučio ih je izviđačkim vještanama i ona su danas stasala u izviđače koji su ponos Lukavice i svoga grada Gračanice, učesnici brojnih susreta izviđača diljem BiH. Isto bi se moglo reći za odred izviđača „Vrba“ u Doboj Istoku.
Upravo zahvaljujući ideji starješine odreda izviđača „Lukavica“, a uz podršku Merseda Šljivića iz Pedagoškog zavoda TK i Ministarstva obrazovanja i nauke, od ove školske godine u svim osnovnim i srednjim školama formirane su sekcije mladih izviđača.
Zavidno znanje
U nekoliko škola, sekcije su potpuno zaživjele, pa je prvog dana prošlog vikenda u OŠ „Lukavica“ kod Gračanice održano prvo kantonalno takmičenje najmlađih izviđača, poletaraca i pčelica, iz nekoliko sekcija Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona.
- Zahvalan sam svima koji su podržali naše ideje da na stare staze vratimo izviđaštvo. Hvala i direktoru moje OŠ „Lukavica“ Almedinu Devedžiću, što je školu ustupio za jednodnevno takmičenje „poletaraca i pčelica“ iz nekoliko izviđačkih sekcija, koji su pokazali zavidno znanje iz izviđačkih vještina. Djeca iz ovih sekcija su zalog i baza za buduće izviđačke odrede - istakao je Muharem Čamdžić.
Povratak prirodi
- Mi smo, formiranjem izviđačkih sekcija u školama, pokrenuli djecu da se upoznavaju, druže, da zavole prirodu, da nauče osnove iz orijentacije u prirodi, da znaju čitati karte, nauče preživjeti par dana u prirodi, bez mobitela, jednostavno da se vrate majci prirodi – istakao je prof. Mersed Šljivić.