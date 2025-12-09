Održano prvo takmičenje "poletaraca" i "pčelica": Entuzijastični profesor okupio mlade izviđače

Stariji ljudi u Bosni i Hercegovini itekako dobro se sjećaju rada u izviđačima, odredima i sekcijama, koji su bili formirani u gotovo svakom gradu, pa i u većim selima, sjećaju se kampovanja, uređenja izletišta i nezaboravnih logorovanja.

Zasukali rukave

Rat je učinio svoje, rad izviđačkih družina bio je skoro zamro, ali u sredinama gdje je bilo izviđača entuzijasta, koji su svojski zasukali rukave, okupili one kojima je zauvijek ostala volja za prirodom i druženjem, izviđaštvo se probudilo. U Federaciji BiH, izviđački odredi formirani su i dobro rade u Mostaru, Konjicu, Zenici, Sarajevu, Tešnju, Banovićima, Doboj Istoku, Gračanici (Lukavici), a u RS u Prijedoru, Banjoj Luci, Petrovu...

Rad u izviđačima nije privilegija velikih i urbanih sredina, a to pokazuje primjer iz 20 kilometara udaljenog naselja Lukavica u kojem je, zahvaljujući entuzijazmu vrijednog profesora Muharema Čamdžića, prije 16 godina formiran odred izviđača „Lukavica“.