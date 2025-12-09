Skenderagić čestitao 99. rođendan Raifu Dizdareviću: Stoljeće puno istorije i iskustva

- Danas je mom drugu Raifu Dizdareviću 99- ti rođendan. Čitavo stoljeće je iza njega. Stoljeće puno istorije i iskustva. O njegovom životnom putu napisano je puno toga. Dovoljno je reći da je svih 7 braće Dizdarevića otišlo u partizane.

Prvi je u zloglasnom Jasenovcu stradao veliki pjesnik Zija. Poslije su kao borci poginuli Nusret i Hasan. Knjige koje je napisao,kao što su: "Od smrti Tita do smrti Jugoslavije", "Istorijsko NE staljinizmu" i mnoge druge postigle su veliku čitanost i imale više izdanja.

Dovoljno je reći i to da je Raif Dizdarević u skoro stogodišnjoj istoriji Jugoslavije bio jedini iz BiH koji je obnašao odgovorne funkcije ministra vanjskih poslova, predsjednika Savezne Skupštine i predsjednika Predsjedništva SFRJ.

Koliko je bio ugledan i poštovan diplomata i političar, vidi se i iz fotografije na kojoj su susreti sa Titom, Papom, Margaret Tačer, Jasarom Arafatom, Hamneiem i mnogim drugim uglednim državnicima toga vremena.

Najdraža su mu druženja sa svojim prijateljima koji ga izuzetno poštuju i cijene - poručio je Skenderagić.