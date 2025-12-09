Dodatno unapređenje uslova za učenike: Otvoren produženi boravak u Osnovnoj školi "Zahid Baručija"

U Osnovnoj školi “Zahid Baručija” danas je svečano otvoren prostor za produženi boravak, čime je zaokružena još jedna faza ulaganja u unapređenje školskih kapaciteta u ovoj školi.

Svečanosti su prisustvovali ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, zastupnica u Skupštini KS Elza Gaković, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović i direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Senada Salihović.

Simboličnim presijecanjem vrpce obilježen je završetak još jednog značajnog projekta koji unapređuje uslove školovanja za učenike ove škole.

Produženi boravak trenutno okuplja 42 učenika u dvije grupe, čime je mnogim roditeljima olakšana svakodnevna organizacija obaveza, učenicima je osigurano kvalitetno i poticajno okruženje nakon nastave, a škola je dobila važan dodatni sadržaj u svom svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu.

Ministrica Hota-Muminović je naglasila da je produženi boravak jedan od najtraženijih oblika podrške roditeljima i učenicima, te da njegovo otvaranje u ovoj školi predstavlja važan korak u podizanju ukupnog standarda.„Važno je podsjetiti da je Vlada Kantona Sarajevo usvojila i Program sufinansiranja boravka učenika u produženom boravku, tako da je ovaj oblik odgojno-obrazovnog rada dostupan sada većini porodica u Kantonu Sarajevo.

Odgojno-obrazovni rad u produženom boravku čini važan segment usvajanja navika kod učenika, kroz povezivanje sa školom, kroz izgradnju socio-emocionalne inteligencije“, poručila je ministrica. Podsjetila je da je OŠ “Zahid Baručija” u proteklom periodu uspješno završila dogradnju i modernizaciju i opremanje školskog objekta, a vrijednost projekta iznosi skoro 3,5 miliona KM. Sredstva su osigurana iz Budžeta Kantona Sarajevo, a realizaciju je provelo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, uz podršku Općine Vogošća.

Direktor škole Refik Kurtović pojasnio je da se ovaj projekt nadovezuje na ranije realizirane aktivnosti, uključujući pregradnju dijela fiskulturne sale kako bi se omogućio povratak svih učenika u školske klupe, te završetak velikog projekta dogradnje škole. Načelnik Migdad Hasanović podsjetio je da su prije tri godine uslovi u ovoj školi bili izuzetno izazovni, te istakao da su zajedničkim naporima Općine i Ministarstva realizirani projekti koji su školi vratili puni kapacitet i kvalitet rada.

Svečanost je upotpunjena prigodnim kulturno–umjetničkim programom učenika nižih razreda, nakon čega su zvanice obišle novoopremljene prostorije produženog boravka, koje su već spremne za svakodnevne aktivnosti najmlađih učenika.

Otvaranje produženog boravka još je jedan pokazatelj da ulaganja u obrazovnu infrastrukturu donose konkretne rezultate, a Ministarstvo će, zajedno s partnerima, nastaviti realizirati projekte koji podižu standarde u svim školama i osiguravaju kvalitetnije i sigurnije uslove za učenje, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.