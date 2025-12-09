Nikšić otkrio koliko će rasti minimalna plata i penzije u FBiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je kako želja Sindikata da minimalna plata bude 1200 do 1600 KM nije realna u ovom trenutku

U intervjuu za TVSA govorio je o brojim temama, a osvrnuo se i na minimalne plate, te penzije.

- Super je imati želje, svjestan sam da su to i potrebe, ali želim podsjetiti kako smo došli do ovoga što sada imamo. Mi smo prošle godine se odlučili na jednu šok terapiju, jer razgovori dotadašnjim nisu urodili plodom. Tada je bio strah poslodavaca, a sada kažu da je to bila odlična odluka Vlade. Pojavili su se i silni analitičari kako ćemo ostati bez 25.000 radnih mjesta, pa su čak organizovani i protesti zbog povećanja minimalne plate. Ove godine da bi kompenzirali to, preko 100 miliona KM je dato kao poticaj privrednicima - rekao je Nikšić te podsjetio i na dvije Uredbe o isplata ma neoporezivog dijela.