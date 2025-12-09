Novaković-Bursać: IDDEEA umiješana u nelegalne aktivnosti s elektronskim potpisom

Članica Predsjedništva SNSD-a Snježana Novaković-Bursać za Srnu je izjavila da je Sud Bosne i Hercegovine potvrdio da je Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) sve aktivnosti po pitanju uvođenja elektronskog potpisa i elektronskog identiteta vršila i vrši nelegalno.

Ovo pitanje Novaković-Bursać je otvorila kao delegatkinja u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, te je tom prilikom istakla „da se IDDEEA upustila u uzurpaciju nadležnosti po pitanju kreiranja elektronskih identiteta, nezakonitu obradu ličnih podataka i nezakonite aktivnosti u vezi sa izdavanjem elektronskog potpisa“.

- Na bazi odgovora sam napravila prijavu Agenciji za zaštitu ličnih podataka, koja je naložila da se obustave te aktivnosti – kazala je Novaković-Bursać nakon što je Sud BiH odbio žalbu IDEEA protiv rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Novaković-Bursać podsjetila je da su rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka obavezujuća. Bursać je istakla da se IDDEEA oglušila o rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, te da su pojedini privredni i pravni subjekti radili prema uputstvima, čime je u međuvremenu nastala i šteta, prenosi Srna.

- Riječ je o uzurpaciji i direktnom kršenju propisa i sigurno je nastala šteta. Mislim da organi i na nivou BiH i Republike Srpske treba da djeluju, da se zaustavi šteta i traži odgovornost lica koja su sve ovo sprovodila – zaključila je.