Bijeljina bez grijanja, sanacija kvara do kraja sedmice

Građani Bijeljine danima su bez grijanja zbog kvara na glavnom cjevovodu.

Bez grijanja su i jedan vrtić, biblioteka, policijska i Gradska uprava, te jedna gradska škola u kojoj su časovi od početka sedmice skraćeni. Nadležni obećavaju, kvar će biti popravljen do kraja sedmice.

Najbolja slika grijne sezone u Bijeljini ove godine. Česti kvarovi i obustave toplotne energije od 15. oktobra su svakodnevica i realnost. Samo dva dana nakon sanacije prethodnog kvara, dogodio se novi, ovoga puta na glavnom cjevovodu, zbog čega je oko hiljadu korisnika danima bez grijanja.

Bez grijanja je i jedna gradska škola u kojoj su od početka ove sedmice skraćeni časovi.

- Mi smo u stalnoj komunikaciji sa ministarstvom, obavijestili smo o skraćenju nastave i očekujemo u toku dana saglasnost i za naredne dane, ukoliko bude bilo potrebe. Obraćali smo se Gradskoj upravi nekoliko puta sa molbom da nađemo način za rješenje problema, međutim, nismo dobili nikakav odgovor - kaže Vladimir Vulović, direktor OŠ “Sveti Sava“ Bijeljina.

Iz Gradske Toplane se, osim obavještenja o kvaru, nisu oglašavali. U Gradskoj upravi, koja je osnivač ustanove, najavljuju da neće fakturisati račune za decembar i da će popravka kvara trajati do kraja sedmice.

- Pristupa se cjevovodu u kompletnoj dužini i vrši demontaža istog. Narednih dana će biti sprovedena zamjena dotrajalih cijevi i montaža novih. Prema procjeni radnika na terenu, sanacija kvara se očekuje do kraja sedmice - izjavio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.

Toplana je u novu sezonu ušla sa 25 posto skupljim grijanjem, a Skupština Grada odobrila je i kredit od 2,6 miliona maraka za sanaciju tekućih problema. Zbog dotrajalosti sistema nepoznanica je i da li će, nakon sanacije i ovog kvara, grijanje biti stabilno do kraja sezone.