Novinar Adnan Demić: Ljudska zloba me najviše nervira

Ime i prezime: Adnan Demić.
Datum i mjesto rođenja: 21. mart 1988.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam telefon.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Radio bih kao pravnik.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar (u Avazovom Sportu).
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Mobitel.
Najdraža pjesma: „Poljem se širi miris ljiljana“.
Šta gledate na televiziji: Fudbal, filmove i košarku.
Šta Vas nervira: Ljudska zloba.
Najdraži grad: Mostar.
Najbolji poklon koji ste dobili: Dres reprezentacije BiH.
Čega se plašite: Bolesti.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom Azemom.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Crvena.
Ko Vam je uzor: Roditelji.
Najdraži pisac: Abdulah Sidran i Derviš Sušić.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio bih ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: „Zabranjeno pušenje“, Balašević i oba Halida.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tale“ (Derviš Sušić).
Tim za koji navijate: Velež.
Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada“.
Koje pitanje najviše mrzite: Šta ima, još?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lado iz „Lelejske gore“ i knjige „Hajka“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Vels u martu naredne godine.