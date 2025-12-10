Novinar Adnan Demić: Ljudska zloba me najviše nervira

Ime i prezime: Adnan Demić.

Datum i mjesto rođenja: 21. mart 1988.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam telefon.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Radio bih kao pravnik.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar (u Avazovom Sportu).

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Mobitel.

Najdraža pjesma: „Poljem se širi miris ljiljana“.

Šta gledate na televiziji: Fudbal, filmove i košarku.

Šta Vas nervira: Ljudska zloba.

Najdraži grad: Mostar.

Najbolji poklon koji ste dobili: Dres reprezentacije BiH.

Čega se plašite: Bolesti.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom Azemom.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Crvena.

Ko Vam je uzor: Roditelji.

Najdraži pisac: Abdulah Sidran i Derviš Sušić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio bih ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: „Zabranjeno pušenje“, Balašević i oba Halida.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Tale“ (Derviš Sušić).

Tim za koji navijate: Velež.

Omiljena narodna izreka: „Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada“.

Koje pitanje najviše mrzite: Šta ima, još?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lado iz „Lelejske gore“ i knjige „Hajka“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Vels u martu naredne godine.