Pojavio se raritet: Sat s Titovim likom zapalio grupu kolekcionara

U jednoj od najvećih regionalnih Facebook grupa posvećenih ljubiteljima satova, ovih dana pojavio se nesvakidašnji oglas koji je privukao veliku pažnju kolekcionara.

Na prodaju je ponuđen vintage ručni sat sa likom Josipa Broza Tita, izrađen u stilu starijih jugoslavenskih serija koje danas imaju status rariteta.

Sat, čije kućište nosi oznake “Jugoslavija” i stilizirani reljefni portret, predstavlja zanimljiv primjer kolekcionarskog dizajna koji se rijetko viđa na tržištu.

Prema dostupnim informacijama, model je u funkcionalnom stanju i zadržao je originalnu estetiku.

Ovakvi predmeti, iako tematski specifični, redovno privlače pažnju kolekcionara historijskih i retro satova, pa se očekuje da će oglas izazvati dodatni interes među ljubiteljima rariteta.