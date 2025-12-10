Razotkriven pokušaj spina iz RS: Badnjević se oglasio o navodima Novaković-Bursać da je IDDEEA umiješana u nelegalne aktivnosti

Naravno njeni mediji, koje istina i suština ne zanimaju, nego orkestrirano prenose naređenja su senzacionalno sve to i objavili. Ne zamjeram ja njima, znam da moraju, ali mi nisu jasni neki drugi koji ne prepoznaju o kakvom udaru na državnu instituciju se radi, pa ni oni ne čitaju, nego samo prenose saopštenje bez bilo kakve provjere - napisao je u objavi.

- Jučer je izvjesna gospođa Snježana Bursać Novaković pročitala saopštenje za javnost Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH te sa ciljem oživljavanja svoje političke karijere i valjda prikupljanja političkih poena, brže bolje požurila da se oglasi u javnost sa ciljem nanošenja štete Agenciji IDDEEA, kao i samoj državi Bosni i Hercegovini.

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević oglasio se na svom Facebook profilu o navodima članice Predsjedništva SNSD-a Snježane Novaković-Bursać da je IDDEEA umiješana u nelegalne aktivnosti s elektronskim potpisom.

- Stoga, krenimo redom…

1. U julu 2024. godine Agencija AZLP je donijela rješenje sa kojim su nam zabranili testnu fazu sistema dodjeljivanja ELEKTRONSKOG IDENTITETA.

2. Rješenja Agencije AZLP su obavezujuća za sve, te je IDDEEA BIH odmah postupila u skladu s istim i obustavila izdavanje elektronskog identiteta. Takva usluga u IDDEEA od jula 2024. više ne postoji.

Međutim, paralelno smo podnijeli i žalbu prema Sudu BiH (naše pravo), koji je nakon više od godinu dana našu žalbu odbio. Presude Suda BiH naravno da nećemo komentarisati nego poštovati.

3. Eh sad dolazimo do suštine, odnosno cilja navedenih, kojima jako smeta sve što IDDEEA BIH radi, a samim tim i država.

Naime, iz “neznanja” i “nepoznavanja” tematike, u ovu priču elektronskog identiteta koji je ugašen ustvari od jula 2024. godine, navedena gospoda su uvukli i priču elektronskog potpisa, koji se nigdje ne spominje u rješenju Agencije AZLP ili Suda BiH. Elektronski identitet i kvalifikovani elektronski potpis nemaju veze jedno s drugim. Nadležnost nad elektronskim potpisom ima isključivo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Međutim uspjesi koje postiže IDDEEA BIH u ovoj oblasti njima ustvari i smetaju, jer su uspjevali da skoro 18 godina stopiraju implementaciju državnog zakona o elektronskom potpisu i gurali neki svoj iz RS, a sve zbog svojih privatnih interesa (zakon objavljen 2006., a mi ga implementirali od 2023.).

4. Gospodo ako mislite da ćete spinovanjem, uskraćivanjem budžeta i svakodnevnim opstrukcijama zaustaviti IDDEEA BIH u razvoju usluga za građane 🇧🇦, moram vam reći da nas samo dodatno motivišete da još više radimo. Stoga, uskoro uživajte u novim rezultatima i uslugama koje ćemo ponuditi svim građanima naše domovine Bosne i Hercegovine.

5. Za kraj, da ovo nema veze sa zdravom pameti, a kamoli istinom, te da je jasna namjera navedene gospođe i kompletne garniture koju ona predstavlja, najbolje govori saopštenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, te koji također uopće ne spominju elektronski potpis - stoji u objavi.