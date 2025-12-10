MUP KS se pohvalio s 10 novih mobilnih radara: Mjere brzinu kretanja vozila na udaljenosti i do 1.200 metara

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo raspolažu sa deset novih mobilnih radara koji istovremeno omogućavaju mjerenje brzine kretanja vozila, precizno snimanje prekršaja, identifikaciju registarskih tablica, kao i visokokvalitetne foto i video zapise koji služe kao dokaz u prekršajnim postupcima.

Riječ je o sofisticiranim radarskim sistemima tipa TruCAM, a njihova nabavka je nastavak planskih aktivnosti na unapređenju sigurnosti u oblasti saobraćaja, te povećanja stepena sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Mobilne radare već koriste policijski službenici Jedinice za saobraćaj, kao i svih policijskih stanica na području Kantona Sarajevo, a njihovoj upotrebi prethodila je obuka koja je organizovana s ciljem upoznavanja sa uređajima i efikasnom primjenom.

Novi mobilni radari kojima raspolaže MUP Kantona Sarajevo mjere brzinu u opsegu do 320 km/h, na udaljenosti i do 1.200 metara. Uređaji mogu biti mobilni ili stacionarni ukoliko se postave na nosač (tronožac), rade u svim atmosferskim uslovima (kiša, snijeg, magla), dok u slučaju noćnog rada imaju dodatni infracrveni iluminator - baterijsku lampu koja emituje svjetlost u infracrvenom spektru i nevidljiva je ljudskom oku.

Uređaji imaju memoriju koja može pohraniti oko 5.000 zapisa, a isključena je svaka mogućnost ljudskog faktora jer se jednom pohranjeni sadržaji/prekršaji ne mogu mijenjati ili obrisati od strane policijskog službenika koji rukuje uređajem.

Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Admira Katice, nabavka mobilnih radara dio je šire strategije poboljšanja stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

"Prekoračenje dozvoljene brzine i dalje predstavlja jedan od vodećih uzroka saobraćajnih nesreća u Kantonu Sarajevo. Upozoravajući je podatak da je u prvih devet mjeseci ove godine policija izricala i do 700 prekršajnih sankcija dnevno zbog nedozvoljene brzine. Kamere, radari, presretači sve su to mjere koje smo uveli s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, pa tako i novi mobilni radari koji će doprinijeti efikasnijem sankcionisanju počinilaca, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, te unapređenju ukupnog kvaliteta rada policijskih službenika", istakao je ministar Katica.

Fokus djelovanja novih mobilnih radara bit će na rizičnim lokacijama, školskim zonama, dijelovima grada gdje je evidentiran veći broj saobraćajnih nesreća, kao i svim područjima gdje se statistički bilježi prekoračenje dozvoljene brzine.