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RUSKI MINISTAR

Lavrov zaprijetio Evropi: EU ima iluziju da će pobijediti Rusiju, odgovorit ćemo na raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini

Lavrov je kazao i da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump povećava sankcije

AP

D. H.

10.12.2025

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva odgovoriti na raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini.

Lavrov je kazao i da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump ne samo da "ne žuri" s ukidanjem sankcija protiv Rusije, već ih i "povećava".

Pohvalio je i napore Trumpove administracije da riješi sukob u Ukrajini.

"Postignut je dogovor o nastavku ovog rada. Glavno je da postoji fundamentalno razumijevanje da je održivo rješenje nemoguće bez iskorjenjivanja temeljnih uzroka krize", naglasio je Lavrov.

Istakao je i da Evropska unija ima iluziju da će pobijediti Rusiju, ali da se Rusija neće boriti s Evropom.

Međutim, naveo je da će Moskva odgovoriti na raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini, kao i na zapljenu zamrznute ruske imovine, dodajući da je zemlja već spremna za ovaj odgovor.

# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
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