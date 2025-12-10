Evropskom univerzitetu u Tuzli trajno zabranjen rad: Šta će biti sa studentima i diplomama

Evropskom univerzitetu Kallos u Tuzli trajno je zabranjen rad prema rješenju koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, iako pravni zastupnik univerziteta tvrdi drugačije.

Osjetljivo pitanje

Slučaj privatnog univerziteta Kallos prerastao je iz administrativnog u pravno, političko i javno osjetljivo pitanje. Naime, dok iz resornog kantonalnog ministarstva tvrde da samo provode zakon i sankcionišu utvrđene nepravilnosti, pravni zastupnik univerziteta ih optužuje za nepoštivanje sudskih odluka i diskriminaciju.

Kantonalno Ministarstvo obrazovanja i nauke 14. novembra 2025. godine donijelo je rješenje kojim se Evropskom univerzitetu Kallos trajno zabranjuje rad u Tuzlanskom kantonu.

U obrazloženju rješenja, između ostalog se navodi da je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, 29. aprila 2024. godine, donijelo rješenje te utvrdilo da Evropski univerzitet Kallos ne ispunjava prostorne i kadrovske uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Tada im je dat rok od jedne godine za otklanjanje nedostataka, a u tom periodu nisu mogli upisivati studente u prvu godinu studija.

Protiv rješenja Kallos je izjavio žalbu Komisiji za drugostepeno upravno rješavanje Vlade TK, koja je 28. juna 2024. godine žalbu odbila kao neosnovanu. Dalje, protiv tog rješenja komisije, Kallos je pokrenuo upravni spor pred Kantonalnim sudom u Tuzli, koji je donio presudu 16. juna 2025. godine, kojom se tužba odbija, a potom je uslijedilo novo rješenje ministarstva i to sa trajnom zabranom rada.

- Ovo rješenje je konačno, ali ono nije pravosnažno jer ta visokoškolska ustanova ima mogućnost pokretanja upravnog spora u Kantonalnom sudu u Tuzli. Oni su imali priliku da dosad isprave sve nepravilnosti u radu koje su uočene 2022. godine, a na osnovu kojih je i doneseno rješenje o trajnoj zabrani rada - kazao je kantonalni ministar obrazovanja Ahmed Omerović.

Pitanje stečenih diploma

Pitanje stečenih diploma je jedno od najčešćih koje se postavlja nakon zabrane rada Evropskom univerzitetu Kallos. Omerović je kazao da važe sve diplome onih osoba koje su ih stekle zakonski.

- Sve osobe koje su stekle diplome u skladu sa zakonom i drugim važećim propisima, važe - potcrtao je Omerović, naglasivši da se u posljednja dva mjeseca vodi medijska kampanja određene grupe, kojoj je cilj izvršiti pritisak na njegov i rad ministarstva.

Kada je riječ o tome šta će biti sa studentima koji trenutno studiraju u toj visokoškolskoj ustanovi, Omerović je pojasnio da je shodno zakonu osnivač dužan obezbijediti nastavak studiranja za studente u skladu sa ugovorom koji su potpisali.

Omerović je pojasnio i da postoji drugi proces pred Kantonalnim sudom u Tuzli, a koji se tiče akreditacije Kallosa. Naime, ova visokoškolska ustanova, kako je naveo ministar, nema licencu za rad studijskih programa medicina i biomedicina i zdravstvo.

S druge strane, pravni zastupnik Kallosa Mirnes Ajanović navodi da ta visokoškolska ustanova nastavlja rad i to shodno odluci Kantonalnog suda u Tuzli, kojom je zabrana rada stavljena van snage. On tvrdi da nezakonita ponovljena zabrana ministra Omerovića predstavlja nepoštivanje sudske odluke.

- Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli od 31.12.2024. godine stavljena je van snage zabrana rada koju je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK donijelo rješenjem od 28.10.2024. godine. Time je Kantonalni sud u Tuzli jasno utvrdio da Evropski univerzitet Kallos Tuzla zakonito nastavlja rad, do konačne sudske odluke po tužbi Kallosa. Kantonalni sud još uvijek nije odlučio o tužbi Kallosa, što znači da se sudska odluka mora poštovati, sve dok traje postupak - kaže Ajanović.

Netačne tvrdnje

Dodaje da je uprkos svemu navedenom ministar ponovo rješenjem od 14.11.2025. godine donio zabranu rada, iako već postoji prvobitna zabrana i nema nikakve zdravo-razumsko-pravne logike da se donosi zabrana na zabranu.

- Sud je tu zabranu stavio van snage, do okončanja postupka. Sud je jasno odredio da Kallos zakonito nastavlja rad – i ta odluka suda je neizmijenjena. Time je ispunjeno obilježje krivičnog djela neizvršenje sudske odluke, kao i djelovanja povezanog sa članom 340. – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, kažnjivog kaznom zatvora od jedne do deset godina, uključujući i ostala krivična djela navedena u novoj krivičnoj prijavi dostavljenoj POSKOK-u u predmetu koji se vodi protiv Ahmeda Omerovića. Ovo nije administrativni propust – ovo je umišljajno, svjesno, namjerno i organizovano nepoštivanje suda - naglašava Ajanović.

Ističe da je Omerović novu zabranu pravdao lažnim tvrdnjama u rješenju o nedostatku nastavnog kadra te tvrdi da je to u potpunosti netačno. Evropski univerzitet Kallos je, kako dodaje, podnio novu tužbu Kantonalnom sudu u Tuzli radi poništenja i ove nezakonite, ponovljene i pravno neodržive odluke.

POSKOK-u je, navodi, dostavljena dopuna krivične prijave zbog novog izvršenja krivičnog djela nepoštivanja sudske odluke i ostalih krivičnih djela, uključujući i "članove Ahmedove komisije koja je sačinila lažni izvještaj i druge odgovorne osobe u ministarstvu i Vladi TK".

Ajanović u svom saopćenju zaključuje da Kallos zakonito nastavlja rad, a studenti nastavljaju svoje akademske obaveze bez prekida.