Seni Hamzabegović isplaćeno više od 27.000 KM naknade: Oslobođena optužbi za finansiranje terorizma

Sud Bosne i Hercegovine uvažio je tužbeni zahtjev Seni Hamzabegović, nakon što je pravosnažno oslobođena optužbi za finansiranje terorizma, te joj dosudio 27.000 maraka nematerijalne štete, uz kamate i troškove postupka, potvrđeno je za Detektor.

Advokat Jasmin Alikadić, koji je zastupao Hamzabegović, za Detektor je rekao da je ranije po tužbenom zahtjevu donesena prvostepena presuda, na koju se žalilo Državno pravobranilaštvo, čija žalba je u konačnici odbijena.

- Bosna i Hercegovina je postupila po pravosnažnoj presudi i Seni isplatila novac s kamatama i troškovima postupka - kaže Alikadić.

Hamzabegović je 2022. pravosnažno oslobođena krivnje da je u periodu od 2013. do 2018. godine učestvovala u prikupljanju i pružanju finansijske pomoći za državljane BiH koji su boravili na stranim ratištima Sirije i Iraka, iako je znala da se navedene osobe bore na strani oružanih snaga takozvanog ISIL-a, uključujući “Jahbet al-Nusra”, “Al-Nusrah Front” i druge formacije koje su proglašene terorističkim organizacijama.

Na jednom od zadnjih ročišta po tužbi je uređen tužbeni zahtjev na način da Hamzabegović potražuje skoro 27.000 maraka naknade za materijalnu štetu. Ranije se radilo o 50.000 maraka koje je ona potraživala.