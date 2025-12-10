Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREMIJER FBIH

Nikšić o Krnjiću: Ne iznosi stav Vlade FBiH, to je samo stav tog takozvanog eksperta

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH održat će danas 2. vanrednu sjednicu u sjedištu UIO BiH u Banjoj Luci

Nikšić kritizirao Krnjića. Fena - UIO

S. S.

10.12.2025

Premijer FBiH Nermin Nikišić ogradio se od stavova Zijada Krnjića, člana UO UIO koji insistira da UO UIO prvo donese odluka o raspodjeli novca od PDV-a i da se, tako, namiri šteta koju RS nanosi Federaciji BiH, kako bi on, zauzvrat, podržao odluku o Pravilniku o sistematizaciji koja je potrebna za otvaranje Graničnog prijelaza Gradiška.

- Nije to stav Vlade FBiH. To je stav kojeg zastupa takozvani ekspert Krnjić - rekao je Nikšić gostujući na TV SA.

Inače, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH održat će danas 2. vanrednu sjednicu u sjedištu UIO BiH u Banjoj Luci.

Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici će biti razmatran Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO koji se odnosi na Granični prelaz u Gradišci, te odluku o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve.

UO UIO razmatrat će odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenta za raspodjelu sredstava sa Jedinstvenog računa za period oktobar – decembar 2025. godine i prijedloge odluka za privremena poravnanja među entitetima za 2023., 2024. i 2025 godinu.

# ZIJAD KRNJIĆ
# NERMIN NIKŠIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.