Nikšić o Krnjiću: Ne iznosi stav Vlade FBiH, to je samo stav tog takozvanog eksperta

Premijer FBiH Nermin Nikišić ogradio se od stavova Zijada Krnjića, člana UO UIO koji insistira da UO UIO prvo donese odluka o raspodjeli novca od PDV-a i da se, tako, namiri šteta koju RS nanosi Federaciji BiH, kako bi on, zauzvrat, podržao odluku o Pravilniku o sistematizaciji koja je potrebna za otvaranje Graničnog prijelaza Gradiška.
- Nije to stav Vlade FBiH. To je stav kojeg zastupa takozvani ekspert Krnjić - rekao je Nikšić gostujući na TV SA.
Inače, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH održat će danas 2. vanrednu sjednicu u sjedištu UIO BiH u Banjoj Luci.
Prema predloženom dnevnom redu, na sjednici će biti razmatran Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO koji se odnosi na Granični prelaz u Gradišci, te odluku o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve.
UO UIO razmatrat će odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenta za raspodjelu sredstava sa Jedinstvenog računa za period oktobar – decembar 2025. godine i prijedloge odluka za privremena poravnanja među entitetima za 2023., 2024. i 2025 godinu.