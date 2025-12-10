Nikšić o Krnjiću: Ne iznosi stav Vlade FBiH, to je samo stav tog takozvanog eksperta

Premijer FBiH Nermin Nikišić ogradio se od stavova Zijada Krnjića, člana UO UIO koji insistira da UO UIO prvo donese odluka o raspodjeli novca od PDV-a i da se, tako, namiri šteta koju RS nanosi Federaciji BiH, kako bi on, zauzvrat, podržao odluku o Pravilniku o sistematizaciji koja je potrebna za otvaranje Graničnog prijelaza Gradiška.

- Nije to stav Vlade FBiH. To je stav kojeg zastupa takozvani ekspert Krnjić - rekao je Nikšić gostujući na TV SA.