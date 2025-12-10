Srednjoškolci obezbijedili pomoć za 15 porodica sa područja općine Ilidža

Učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole i Richmond Park Koledža u Sarajevu, predvođeni Vijećem učenika i uz podršku razrednika i roditelja, te u saradnji sa lokalnom zajednicom, već treću godinu zaredom organiziraju akciju pomoći u okviru obilježavanja "Sedmice tolerancije".

Materijalna pomoć

Ovogodišnja akcija pružila je pomoć za oko 15 porodica s područja općine Ilidža. Porodicama je dodijeljena materijalna pomoć u vidu hrane, odjeće i obuće.

Učenici su sa svojim razrednicama, od prikupljenog novca, kupili sve potrepštine, te obišli i uručili ih na adresu porodici koja im je dodijeljena.

- Još jednom su naši srednjoškolci pokazali zrelost, empatiju i spremnost da prepoznaju potrebe drugih, te da svojim angažmanom unesu toplinu u domove onih kojima je to najpotrebnije – navode u saopćenju.

Humano okruženje

Njihova posvećenost i želja da kroz zajedinčki rad grade solidarnije i humanije okruženje potvrđuju da su vrijednosti poput brige, poštovanja i razumijevanja duboko ukorijenjene među učenicima.

- Zahvaljujemo se svim učenicima, roditeljima, nastavnicima, kao i osnovnim školama s područja općine Ilidža, te džematima Islamske zajednice koji su svojim doprinosom pomogli da pomoć stigne do porodica kojima je najpotrebnija. Humanost, zajedništvo i empatija ostaju temeljne vrijednosti koje ćemo nastaviti njegovati i u godinama koje dolaze, saopćeno je iz srednje škole Richmond Park Sarajevo.